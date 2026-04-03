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जिन मांओं को अपना नाम याद नहीं, उनके बच्चों को मिला नाम...अपना घर में 14 जिंदगियों की नई शुरुआत

इन 14 बच्चों की माताएं अलग-अलग स्थानों से बेहद दयनीय हालत में रेस्क्यू कर आश्रम लाई गई थीं.

Naming Ceremony at Apna Ghar Ashram
अपना घर आश्रम में नामकरण (Photo: Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: अपना घर आश्रम में शुक्रवार को ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने मानवता को नई परिभाषा दी. यहां उन मांओं की गोद में जन्मे 14 बच्चों का नामकरण हुआ, जिन्हें खुद अपना नाम तक याद नहीं है. कभी सड़कों पर बेसहारा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जूझती ये महिलाएं आज अपने बच्चों को पहचान मिलते देख रही थीं. यज्ञ-हवन के बीच गूंजते मंत्रों के साथ जब इन बच्चों के नाम रखे गए, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि 14 जिंदगियों की नई शुरुआत और एक नई पहचान थी.

बेसहारा मांएं… लेकिन अब अकेली नहीं: आश्रम संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि इन 14 बच्चों (इनमें सात बेटियां व इतने ही बेटे) की माताएं अलग-अलग स्थानों से बेहद दयनीय हालत में रेस्क्यू कर आश्रम लाई गई थीं. कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं तो कोई कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं. कई महिलाएं इतनी कमजोर थीं कि खाना तक नहीं खा पा रही थीं. कुछ लगातार उल्टियों से परेशान थीं. कुछ चलने-फिरने में भी असमर्थ थीं. इनमें कुछ महिलाओं को तो यह तक नहीं पता था कि वे गर्भवती हैं.

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सबसे मार्मिक पहलू: इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक पहलू दो मामले हैं, जहां माताएं अपना नाम तक बताने की स्थिति में नहीं थीं. उन्हें प्रसव पीड़ा का भी अहसास नहीं था. ऐसे में वे वॉशरूम में चली गईं और वहीं उनका प्रसव हो गया. यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अपना घर के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई और मां-बच्चे दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया.

इलाज, देखभाल और सुरक्षित मातृत्व: उन्होंने बताया कि आश्रम में आने के बाद इन सभी माताओं की एंटीनेटल केयर राजकीय महिला चिकित्सालय (जनाना अस्पताल), भरतपुर में कराई गई. सोनोग्राफी, रक्त जांच, एचआईवी, हेपेटाइटिस सहित सभी आवश्यक जांचें कराई गईं. जो भी बीमारी सामने आई, उसका इलाज किया गया. निरंतर देखरेख और चिकित्सा सहयोग के कारण सभी माताओं का सुरक्षित प्रसव कराया गया.

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नामकरण संस्करण में आंखें नम: शुक्रवार को अपना घर सेवा समिति महिला शाखा, भरतपुर-बयाना और आश्रम पदाधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में तीन कुंडीय यज्ञ और हवन के साथ नामकरण संस्कार संपन्न हुआ. जब छोटे-छोटे बच्चों के माथे पर रोली का टीका लगाया गया और उनके नाम पुकारे गए, तो वहां मौजूद हर आंख नम थी. भरतपुर और बयाना से आई मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम में ऐसे भाग लिया, मानो यह उनके अपने बच्चों का संस्कार हो. पूरे आश्रम में एक परिवार जैसा माहौल बन गया. यहां रिश्ते खून से नहीं, बल्कि संवेदनाओं से जुड़े थे.

नजरौटा और कौंधनी बंधन : कार्यक्रम आचार्य भगवानदास के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. बच्चों के नामों की घोषणा कुसुमलता अग्रवाल ने की. सभी बच्चों को हिन्दू परंपरा के अनुसार नजरौटा और कौंधनी बंधन भी किया गया. अतिथियों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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14 NEWBORNS RECEIVE NAMES
अपना घर आश्रम भरतपुर
DESTITUTE SHELTER IN APNA GHAR
A NEW BEGINNING FOR 14 LIVES
APNA GHAR ASHRAM BHARATPUR

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