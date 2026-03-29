नायब तहसीलदार ने गांव को दिया रिटायरमेंट गिफ्ट, बनवाया 340 घोंसलों वाला 'पक्षी घर'
पक्षी घर में 340 घोंसले हैं. पक्षियों के दाने-पानी की व्यवस्था भी की गई है. करीब साढ़े छह लाख रुपए लागत आई है.
Published : March 29, 2026 at 3:05 PM IST
डूंगरपुर: जिले के टामटिया गांव में पक्षी प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली. टामटिया निवासी नायब तहसीलदार उमाकांत पंड्या ने अपने रिटायरमेंट पर निजी खर्च से पक्षियों के लिए भव्य और बहुमंजिला 'पक्षी घर' बनवाया. इसका रविवार को उद्घाटन किया गया. इस पक्षी घर में 340 घोंसले हैं. पक्षियों के दाने-पानी की व्यवस्था भी की गई है.
टामटिया निवासी उमाकांत पंड्या ने बताया कि वे आसपुर तहसील में नायब तहसीलदार थे. वे राजकीय सेवा से रिटायर हो गए. उनकी हमेशा इच्छा थी कि वे अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करें, जो मूक प्राणियों के काम आ सके. इसी भावना के साथ उन्होंने एक पक्षी घर के निर्माण का संकल्प लिया. इस नवनिर्मित पक्षी घर में 340 घोंसले बनाए हैं, जहां सैकड़ों पक्षी एक साथ सुरक्षित बसेरा कर सकेंगे.
इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 6.40 लाख रुपए खर्च आया. चैत्र शुक्ल एकादशी पर इस पक्षी घर को गांव को सुपुर्द कर दिया. पंड्या ने विश्वास जताया कि गांव के लोग मिलकर पक्षियों के दाने-पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखेंगे.
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लोकार्पण समारोह में ग्रामीणों ने उमाकांत के कार्य की सराहना की. ग्रामीण बोले कि बढ़ती गर्मी और कंक्रीट के जंगलों के बीच पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में यह पक्षी घर बेजुबान परिंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. गांव वालों ने उमाकांत का आभार जताया.
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