भरतपुर: लोहागढ़ किले की सुजान गंगा बनेगी इवनिंग टूरिज्म हब, शुरू होगा म्यूजिकल फाउंटेन, पानी करेगा डांस
भरतपुर के लोहागढ़ किले के पास सुजान गंगा अब म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो और रोशनी के साथ पर्यटकों को नया आकर्षण देने जा रही है.
Published : May 4, 2026 at 5:20 PM IST
भरतपुर: लोहागढ़ दुर्ग की अभेद्य सुरक्षा और गौरवशाली इतिहास का गवाह रही सुजान गंगा अब एक नए रूप में नजर आने वाली है. कभी किले की रक्षा के लिए बनाई गई यह जलधारा अब संगीत की धुन पर थिरकती दिखाई देगी. भरतपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर म्यूजिकल फाउंटेन की शुरुआत के साथ अतीत और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, अब यहां हर शाम रोशनी, म्यूजिक और डांसिंग वॉटर का जादू बिखरेगा.
म्यूजिक पर डांस करेगा पानी: भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि सुजान गंगा और लोहागढ़ किले के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं. परिक्रमा मार्ग, पार्कों का विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के बाद अब इस क्षेत्र को नया आकर्षण देने के लिए म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. यह फाउंटेन सुजान गंगा के उस हिस्से में लगाया जा रहा है, जहां पहले से ही चौपाटी, मंदिर और बोटिंग पॉइंट मौजूद हैं.
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उन्होंने बताया कि म्यूजिकल फांउटेन शुरू होने से यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शाम के समय एक अलग अनुभव मिलेगा. इस प्रोजेक्ट पर करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये खर्च होंगे. फाउंटेन लगाने वाली कंपनी के कर्मचारी आशीष शर्मा ने बताया कि यह पूरी तरह म्यूजिक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे म्यूजिक बजेगा, उसी के अनुसार पानी ऊपर-नीचे होगा. म्यूजिक के बेस, धुन और ट्यूनिंग के हिसाब से पानी अपने आप डांस करेगा.
ये हैं खासियतें: आशीष शर्मा ने बताया कि फाउंटेन में करीब 150 लाइटें और 20 मोटर्स लगाई गई हैं, जो 30 से 40 अलग-अलग पैटर्न में पानी को मूव करेंगी. इसके साथ ही लेजर लाइट शो भी होगा, जो पूरे माहौल को और आकर्षक बनाएगा. एक कंट्रोल रूम से इसका पूरा संचालन किया जाएगा. फाउंटेन रोजाना शाम के समय करीब डेढ़ से दो घंटे तक चलेगा, जिससे पर्यटक आराम से इसका आनंद ले सकेंगे.
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सफाई पर भी फोकस: प्राधिकरण ने सिर्फ सौंदर्यीकरण ही नहीं, बल्कि सुजान गंगा की सफाई को लेकर भी बड़ा प्लान तैयार किया है. इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है. फाउंटेन के संचालन से पानी की बदबू कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम भी शामिल है.
म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो, साफ-सुथरा माहौल और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुजान गंगा अब सिर्फ एक ऐतिहासिक जलधारा नहीं, बल्कि भरतपुर का नया इवनिंग टूरिज्म हब बनने की ओर बढ़ रही है, अगर योजना समय पर पूरी होती है, तो आने वाले दिनों में यहां की शामें न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि बाहरी पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन जाएंगी.
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