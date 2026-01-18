ETV Bharat / state

ड्रोन से लेकर स्नाइपर तक: गणतंत्र दिवस पर किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए दिल्ली में कड़े इंतजाम

नई दिल्ली: 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में अभूतपूर्व और मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. नई दिल्ली जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष सुरक्षा इंतजामों को पहले से कहीं अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है ताकि किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न रहे.

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश कुमार महला ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर कर्तव्य पथ और उससे जुड़े क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहुस्तरीय घेराबंदी की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर स्तर पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके.

77वें गणतंत्र दिवस पर होगी मल्टी लेयर सुरक्षा: पूरे आयोजन स्थल को अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है, जिन्हें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तकनीक से जोड़ा गया है. इन कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष एंटी-ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं, जो किसी भी अनधिकृत ड्रोन गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करेंगी. ऊंची इमारतों पर स्नाइपर टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि दूर से भी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके.

संभावित खतरे से निमटने पुलिस तैयार: एडिशनल डीसीपी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से जिले भर में होटल, गेस्ट हाउस, किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सघन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को पहले ही चिन्हित कर निष्क्रिय करना है. सुरक्षा के साथ-साथ अतिथियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इस बार एनक्लोजर के नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखे गए हैं, जिससे आमंत्रित लोगों को पहचान और दिशा समझने में आसानी हो सके.