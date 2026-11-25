काशीपुर में चलती गाड़ी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, चालक ने दिखाई सूझबूझ
चलती गाड़ी में आग लगने की घटना दढ़ियाल रोड की है, गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स लदे थे, दमकल ने बुझाई आग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 10:10 AM IST
काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना दढ़ियाल रोड की है, जहां सड़क पर दौड़ रही गाड़ी संख्या UK18 CA 7089 में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स का सामान लदा हुआ था. बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह वायरिंग में खराबी सामने आई है.
चलती गाड़ी में लगी आग: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की. राहत की बात यह रही कि गाड़ी में मौजूद सामान को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.
गाड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी सड़क पर चल रही थी. इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई. आग लगते ही चालक और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतरा. आग की लपटें देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम सक्रिय हुई.
दमकल ने आग पर पाया काबू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी. दमकल कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया. इस दौरान गाड़ी में लदे स्पेयर पार्ट्स के सामान को भी सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई. समय रहते सामान बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया.
गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स लदे थे: उधम सिंह नगर के काशीपुर अग्निशमन अधिकारी चंदन ने बताया कि-
दढ़ियाल रोड पर चलती गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया था. टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की. गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स का सामान लदा हुआ था, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. समय रहते कार्रवाई होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया.
-चंदन, अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर-
प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह गाड़ी की वायरिंग में खराबी बताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
टल गया बड़ा हादसा: इस घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और समय रहते सामान को बाहर निकालने के चलते संभावित बड़े नुकसान को टाल दिया गया. घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर लोगों के बीच आग लगने को लेकर चर्चा बनी रही. इस घटना ने एक बार फिर चलती गाड़ियों में वायरिंग और विद्युत उपकरणों की नियमित जांच की आवश्यकता को सामने ला दिया है.
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