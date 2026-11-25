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काशीपुर में चलती गाड़ी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, चालक ने दिखाई सूझबूझ

काशीपुर में वाहन में आग ( Etv Bharat )

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना दढ़ियाल रोड की है, जहां सड़क पर दौड़ रही गाड़ी संख्या UK18 CA 7089 में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स का सामान लदा हुआ था. बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह वायरिंग में खराबी सामने आई है.

चलती गाड़ी में लगी आग: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की. राहत की बात यह रही कि गाड़ी में मौजूद सामान को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.

काशीपुर में चलते वाहन में आग लग गई (ETV Bharat) गाड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी सड़क पर चल रही थी. इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई. आग लगते ही चालक और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतरा. आग की लपटें देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम सक्रिय हुई. दमकल ने आग पर पाया काबू: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी. दमकल कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया. इस दौरान गाड़ी में लदे स्पेयर पार्ट्स के सामान को भी सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई. समय रहते सामान बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया. वाहन में स्पेयर पार्ट्स लदे थे (ETV Bharat)