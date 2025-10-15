जयपुर में चलती लो-फ्लोर बस में आग लगी, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
जयपुर के टोंक फाटक पुलिया पर लो-फ्लोर बस में आग लग गई. सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकले.
October 15, 2025
जयपुर: जयपुर में टोंक फाटक पुलिया पर रूट नंबर 3 की लो-फ्लोर बस में अचानक आग लग गई. बजाज नगर थाना अधिकारी पूनम चौधरी के अनुसार, बस में धुआं निकलते ही यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर ड्राइवर ने बस को रोका और सभी यात्रियों ने सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.
दमकल ने आग पर पाया काबू: घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची. आग की वजह से सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया और आसपास काफी भीड़ जमा हो गई. दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया और क्रेन की मदद से बस को सड़क के किनारे करवा कर यातायात सुचारू किया गया.
शॉर्ट सर्किट से आग लगी: प्रारंभिक जांच के अनुसार, बस में कूलेंट के पास शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी. जेसीटीएसएल की लो-फ्लोर बस ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारिकापुरी की ओर जा रही थी. टोंक फाटक पुलिया पर पहुंचते ही बस में धुआं निकलने लगा. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. लो-फ्लोर बस में आग की घटना से मेंटेनेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं.
यात्रियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी धुएं की सूचना दी थी, लेकिन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लो-फ्लोर बस में आग लगने की घटना से बस के मेंटेनेंस और सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं.