जयपुर में चलती लो-फ्लोर बस में आग लगी, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

लो-फ्लोर बस में आग लगी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर में टोंक फाटक पुलिया पर रूट नंबर 3 की लो-फ्लोर बस में अचानक आग लग गई. बजाज नगर थाना अधिकारी पूनम चौधरी के अनुसार, बस में धुआं निकलते ही यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर ड्राइवर ने बस को रोका और सभी यात्रियों ने सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. दमकल ने आग पर पाया काबू: घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची. आग की वजह से सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया और आसपास काफी भीड़ जमा हो गई. दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया और क्रेन की मदद से बस को सड़क के किनारे करवा कर यातायात सुचारू किया गया. चलती लो-फ्लोर बस में आग लगी (ETV Bharat Jaipur)