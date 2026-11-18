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नीमराणा में चावल भरे चलते कंटेनर में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

नीमराणा पुलिस थाना ( ETV Bharat Behror )

नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़) : दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर नीमराणा क्षेत्र में मंगलवार देर रात चावलों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कंटेनर का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह जल गए. गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कंटेनर से कूदकर जान बचा ली. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घटना नीमराणा थाना क्षेत्र के जनकसिंहपुरा गांव के पास की है.