नीमराणा में चावल भरे चलते कंटेनर में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर मंगलवार देर रात की घटना. कंटेनर की केबिन जलकर खाक.
Published : November 18, 2026 at 10:01 AM IST
नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़) : दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर नीमराणा क्षेत्र में मंगलवार देर रात चावलों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कंटेनर का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह जल गए. गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कंटेनर से कूदकर जान बचा ली. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घटना नीमराणा थाना क्षेत्र के जनकसिंहपुरा गांव के पास की है.
नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार रात करीब दो बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हाईवे पर कंटेनर में आग लगी है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो चावलों से भरे कंटेनर के अगले हिस्से में भीषण आग लगी थी. आग लगातार फैल रही थी. नीमराणा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. लपटें तेज होने के कारण दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका. तब तक कंटेनर का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह जल चुके थे.
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ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान: थाना अधिकारी यादव के अनुसार, कंटेनर चालक ने बताया कि वह सोनीपत से चावल भरकर गुजरात के कांडला जा रहा था. नीमराणा क्षेत्र पहुंचा तो अचानक कंटेनर के केबिन से धुआं उठने लगा. चालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग उग्र हो गई. स्थिति को भांपते हुए चालक तुरंत कंटेनर से कूद गया. इस तरह उसकी जान बची. पुलिस के अनुसार, चालक के समय रहते बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया.
हाईवे पर यातायात बाधित: कंटेनर में आग लगने के चलते दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ. आग बुझाने और दमकल व पुलिस वाहनों की मौजूदगी से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. पुलिस ने यातायात सुचारू कराया. आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर केबिन से धुआं उठने के बाद आग की बात सामने आई है.
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