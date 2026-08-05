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डोईवाला में चलती कार में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

डोईवाला: देहरादून रोड पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जौलीग्रांट से देहरादून जा रहे युवक की चलती कार में मणिमाई मंदिर से 200 मीटर आगे अचानक आग लग गई. चालक की सूझबूझ से जान बच गई, वरना हादसा भयावह हो सकता था.

कैसे हुआ हादसा? मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे हिमांशु जोशी पुत्र नरेश चंद्र जोशी, निवासी डालनवाला, देहरादून अपनी कार से जौलीग्रांट से घर लौट रहे थे. जैसे ही कार मणिमाई मंदिर से लगभग 200 मीटर आगे देहरादून रोड पर पहुंची, अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं और लपटें उठने लगीं. कार में उस समय हिमांशु अकेले थे. उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए कार रोकी और कूदकर बाहर निकल आए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार का अगला हिस्सा धू-धू कर जलने लगा.