बहरोड़ में देर रात चलती कार बनी आग का गोला, चालक बचा

बहरोड़ में कार से बदबू आने पर चालक ने बाहर आकर देखा, तब तक कार में आग लग चुकी थी.

car caught fire
कार में उठती आग की लपटें (Etv Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
बहरोड़: कुंड मार्ग पर मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे चलती कार में आग लग जाने से हड़कंप मच गया. चालक ने कार एक तरफ रोककर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई. आग की सूचना मिलते ही बहरोड़ दमकल की गाड़ी ने एक घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया.

दमकल कर्मी विकास ने बताया कि कोटपूतली के सुंदरपुरा के रहने वाले चालक रात 11 बजे के करीब कोटपूतली से बहरोड़ के मांडण के लिए निकला था. गंडाला गांव के पास उसने गाड़ी को एक तरफ रोक दिया, जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, अचानक गाड़ी में आग की लपटें निकलने लगीं और देखते ही देखते आग ने कुछ ही पल में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. आग की सूचना दमकल और पुलिस को दी गई. बहरोड़ से पहुंची दमकल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी.

कार से उठती आग की लपटें (ETV Bharat Behror)

बदबू आने से टला बड़ा हादसा: चालक ने दमकलकर्मियों को बताया कि गाड़ी चलाते समय अचानक गाड़ी से बदबू आने लगी, तो उसने गाड़ी रोककर जांच की, तभी पता चला कि गाड़ी में आग लग चुकी है. इस बदबू के कारण ही उसकी जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. उसने कहा कि यदि वह कुछ पल भी गाड़ी नहीं रोकता तो नतीजे भयावह होते. इस हादसे से बचने के बाद उसने ऊपर वाले का आभार जताया.

