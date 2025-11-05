ETV Bharat / state

बहरोड़ में देर रात चलती कार बनी आग का गोला, चालक बचा

बहरोड़: कुंड मार्ग पर मंगलवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे चलती कार में आग लग जाने से हड़कंप मच गया. चालक ने कार एक तरफ रोककर अपनी जान बचाई. देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई. आग की सूचना मिलते ही बहरोड़ दमकल की गाड़ी ने एक घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया.

दमकल कर्मी विकास ने बताया कि कोटपूतली के सुंदरपुरा के रहने वाले चालक रात 11 बजे के करीब कोटपूतली से बहरोड़ के मांडण के लिए निकला था. गंडाला गांव के पास उसने गाड़ी को एक तरफ रोक दिया, जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, अचानक गाड़ी में आग की लपटें निकलने लगीं और देखते ही देखते आग ने कुछ ही पल में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. आग की सूचना दमकल और पुलिस को दी गई. बहरोड़ से पहुंची दमकल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी.