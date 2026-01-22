ETV Bharat / state

आगरा में चलती कार में लगी आग, जिंदा जला युवक, बचाने के लिए चिल्लाता रहा

आगरा : जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात​ करीब नौ बजे दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. कार में फंसा चालक मदद के लिए चीखता-चिल्लाता रहा. लेकिन आग की लपटें देखकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं गया. जिससे चालक आग में जिंदा जल गया. सूचना पर पहुंची पुलिस अब युवक की ​पहचान का प्रयास कर रही है.

घटना कस्बा बिचपुरी में मघटई तिराहा के पास की है. गुरुवार रात करीब नौ बजे एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार से लपटें उठने लगीं. सेंटर लॉक होने के कारण चालक कार में फंस गया. सूचना पर जगदीशपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बमुश्किल कार की आग पर काबू पाया. पुलिस ने बताया कि कार में इतनी तेजी से आग लगी थी कि चालक उसमें से बाहर नहीं आया पाया. चालक मदद के लिए चीख रहा था. लोगों को बुला रहा था. मगर, कार से उठ रही आग की भीषण की लपटों की वजह से कोई उसे बचाने नहीं गया.