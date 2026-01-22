ETV Bharat / state

आगरा में चलती कार में लगी आग, जिंदा जला युवक, बचाने के लिए चिल्लाता रहा

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं गया. जिससे चालक आग में जिंदा जल गया.

कार बनी आग का गोला.
कार बनी आग का गोला. (Photo Credit; Agra Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 11:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात​ करीब नौ बजे दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. कार में फंसा चालक मदद के लिए चीखता-चिल्लाता रहा. लेकिन आग की लपटें देखकर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं गया. जिससे चालक आग में जिंदा जल गया. सूचना पर पहुंची पुलिस अब युवक की ​पहचान का प्रयास कर रही है.

घटना कस्बा बिचपुरी में मघटई तिराहा के पास की है. गुरुवार रात करीब नौ बजे एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार से लपटें उठने लगीं. सेंटर लॉक होने के कारण चालक कार में फंस गया. सूचना पर जगदीशपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बमुश्किल कार की आग पर काबू पाया. पुलिस ने बताया कि कार में इतनी तेजी से आग लगी थी कि चालक उसमें से बाहर नहीं आया पाया. चालक मदद के लिए चीख रहा था. लोगों को बुला रहा था. मगर, कार से उठ रही आग की भीषण की लपटों की वजह से कोई उसे बचाने नहीं गया.

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि आग से पूरी कार खाक हो गई है. चालक की भी मौत हो गई है. शव पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया गया है. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हुई है. उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही कार में आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 'बर्थडे गर्ल' की खौफनाक साजिश, रील के खेल में दरोगा को भी फंसाया, जानिए अंशिका की पूरी कहानी

TAGGED:

AGRA NEWS
FIRE IN MOVING CAR IN AGRA
UP CRIME
आगरा में चलती कार में लगी आग
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.