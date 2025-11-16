ETV Bharat / state

9 महीने की मासूम की मां ने गला घोंटकर हत्या की, दादा की शिकायत पर मामला दर्ज

घटना के बाद अस्पताल में मौजूद परिजन ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने अपनी 9 महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बच्ची के दादा की रिपोर्ट पर आरोपी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. किशनगढ़बास थाना के एसएचओ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की बालिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को किशनगढ़बास सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मूसाखेड़ा निवासी आजाद खान ने अपनी पुत्रवधु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 9:30 बजे अपने बेटे के कमरे से संदिग्ध आवाजें सुनकर दरवाजा खोला. वहां देखा कि उनकी बहू अपनी बेटी का गला दबा रही थी. आजाद खान ने तुरंत बच्ची को छुड़ाया और सांस देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी. एसएचओ जितेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Alwar) इसे भी पढ़ें- नवजात बेटे की हत्या का मामला, अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही आरोपी मां गिरफ्तार