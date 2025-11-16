ETV Bharat / state

9 महीने की मासूम की मां ने गला घोंटकर हत्या की, दादा की शिकायत पर मामला दर्ज

अलवर के मूसाखेड़ा में मां पर 9 महीने की बेटी की गला घोंटकर हत्या का आरोप है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Newborn murdered in Alwar
घटना के बाद अस्पताल में मौजूद परिजन (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने अपनी 9 महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बच्ची के दादा की रिपोर्ट पर आरोपी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रविवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

किशनगढ़बास थाना के एसएचओ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि मूसाखेड़ा गांव में 9 महीने की बालिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को किशनगढ़बास सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मूसाखेड़ा निवासी आजाद खान ने अपनी पुत्रवधु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 9:30 बजे अपने बेटे के कमरे से संदिग्ध आवाजें सुनकर दरवाजा खोला. वहां देखा कि उनकी बहू अपनी बेटी का गला दबा रही थी. आजाद खान ने तुरंत बच्ची को छुड़ाया और सांस देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी.

एसएचओ जितेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Alwar)

इसे भी पढ़ें- नवजात बेटे की हत्या का मामला, अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही आरोपी मां गिरफ्तार

शव लेने को लेकर भिड़े ससुराल और पीहर पक्ष: घटना की जानकारी मिलते ही महिला के पीहर वाले मौके पर पहुंच गए. शव ले जाने को लेकर ससुराल और पीहर पक्ष में विवाद हो गया. दोनों पक्ष शव अपने साथ ले जाने पर अड़ गए. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाइश की. अंत में एसएचओ ने शव दादा आजाद खान को सौंप दिया.

पारिवारिक विवाद भी उजागर: एसएचओ ने जानकारी दि कि आजाद खान के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा मोहम्मद कैफ हलवाई का काम करता है, जबकि छोटा बेटा सैफ मोहम्मद मामा के होटल पर काम करता है. कैफ की शादी 2022 में रूनीजा से हुई थी और 9 महीने पहले बेटी का जन्म हुआ था. आजाद खान ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर को रूनीजा ने भैंसों के चारे में जहर मिला दिया, जिससे दो भैंसें मर गईं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना के बाद भी परिजनों ने उसे समझाया, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ.

एसएचओ शेखावत ने बताया कि आजाद खान की रिपोर्ट पर रूनीजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- अंधविश्वास के चलते 4 मौसियों ने की 21 दिन के नवजात की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

TAGGED:

DAUGHTER STRANGLED TO DEATH
9 महीने की बेटी की गला घोंटकर हत्या
अलवर में मां ने बेटी की हत्या की
NEWBORN MURDERED IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.