4 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या, फिर मां ने की जान देने की कोशिश, जानिए पूरा मामला
परिजन सुबह जब बच्ची को स्कूल के लिए जगाने कमरे में पहुंचे तो घटना का पता चला.
Published : April 17, 2026 at 1:35 PM IST
अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ कस्बे से शुक्रवार को सनसनीखेज मामला सामने आया. एक मां ने 4 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी जान देने की कोशिश की. घटना की सूचना परिजनों को सुबह लगी, जब बच्ची को स्कूल के लिए जगाने कमरे में पहुंचे. इसके बाद परिजनों ने दोनों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया. सूचना पर राजगढ़ पुलिस भी अस्पताल पहुंची.
राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पुराना राजगढ़ कस्बे से सूचना मिली कि एक मकान में बेटी व महिला घायल हो गए. जाप्ते के साथ राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे व घटना की जानकारी जुटाई तो पता चला कि 4 वर्षीय बेटी की मौत हो गई. उसकी मां शीला को गंभीर घायल अवस्था में अलवर अस्पताल रेफर की गई. प्रथम दृष्टतया बच्ची की मौत गला घोंटने से हुई है. बच्ची के गले पर निशान मिले हैं. उन्होंने बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा रहे हैं. घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी ले रहे हैं. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा.
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गले के निशान पर थे: मृतका के ताऊ नीरज ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बच्ची को स्कूल के लिए जगाने पहुंचे तो बच्ची जगी नहीं. काफी देर प्रयास के बाद भी बच्ची में हलचल नहीं दिखी. इसके बाद बच्ची की मां शीला को देखा तो वह भी बेसुध पड़ी थी. शीला के हाथ व शरीर के विभिन्न हिस्सों पर धारदार हथियार से काटने के निशान मिले. इस पर दोनों को तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शीला को अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. नीरज ने बताया कि बच्ची के गले पर निशान थे. बच्ची को राजगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शीला की शादी नीरज के छोटे भाई के साथ करीब 8 साल पहले हुई थी. इनके दो बच्चे थे. इसमें लड़का करीब 7 साल का है. मृतका के ताऊ नीरज ने अंदेशा जताया कि बच्ची को शीला ने ही मारा है. फिर खुद की जान लेने की कोशिश की. परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दी गई.
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