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रामनगर में हाई टेंशन तार गिरने से मां-बेटे को लगा करंट, 60 से 70 फीसदी झुलसे, हायर सेंटर रेफर

रामनगर: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर के छोई क्षेत्र में देर रात बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक महिला और उसका बेटा करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए. हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार और ड्रेसिंग करने के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

बिजली का हाई टेंशन तार टूटने से मां-बेटे को लगा करंट: जानकारी के अनुसार यह घटना रामनगर के मोतीपुर छोई क्षेत्र में देर रात हुई. बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 40 वर्षीय महिला और उसका 18 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग दोनों लोगों को तत्काल रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे.

डॉक्टर ने क्या कहा: रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. तौहीद ने बताया कि-