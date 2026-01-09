ETV Bharat / state

उदयपुर कोर्ट में बंदर का उत्पात, फाइलें फेंकी और कागज फाड़े...

उदयपुर: उदयपुर के कोर्ट परिसर में शुक्रवार को अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक बंदर घुस गया. कोर्ट में बंदर ने जमकर उत्पात मचाया. कोर्ट रूम में बंदर ने चार-पांच वकीलों और एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया. बंदर ने किसी टेबल से फाइल फेंक दी तो किसी के दस्तावेज बिखेर दिए. लोग इधर-उधर भागने लगे. कोर्ट रूम के बाहर डर का माहौल बन गया. वकील लंबे समय तक बाहर खड़े रहे. काफी देर तक न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ.

वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर धर्मेंद्र पाणिगर ने बताया कि यह वही लाल मुंह का बंदर है, जो बीते डेढ़ महीने से शहर के अलग-अलग इलाकों में उत्पात मचा रहा था. शहर के प्रतापनगर, नाकोड़ा नगर, आरसीए कॉलेज, कुम्हारों का भट्टा और शोभागपुरा क्षेत्र में यह बंदर 20 से 25 लोगों पर हमला कर चुका. कई लोगों को काट चुका है.

