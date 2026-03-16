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दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए जल्द बनेगा फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 355.72 लाख रुपये निर्धारित की गई थी. जबकि टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य 256.12 लाख रुपये में स्वीकृत किया गया है. इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एकता सर्विसेज एजेंसी को सौंपी गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस परियोजना का काम 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है और इसे 15 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

इस परियोजना का शिलान्यास दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा किया गया, इस अवसर पर अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. मंत्री ने कहा कि यह नया मॉनिटरिंग सेंटर बाढ़ के समय हालात पर नजर रखने और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

शास्त्री नगर स्थित एल.एम. बंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर के लिए विशेष एसपीएस भवन का निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ के मौसम के दौरान निगरानी, समन्वय और आपातकालीन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है.

नई दिल्ली: बीते मॉनसून राजधानी दिल्ली ने बाढ़ जैसे हालातों का सामना किया. इस बार ऐसा न हो इसके लिए दिल्ली सरकार पहले से ही बंदोबस्त करने में जुटी हुई है. बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना की शुरुआत की गई है.

फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर बनाने की तैयारी (ETV BHARAT)

ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जाएगा फ्लड कंट्रोल रूम

करीब 294 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन को बहुउद्देश्यीय तरीके से डिजाइन किया गया है. परियोजना के तहत ग्राउंड फ्लोर पर अत्याधुनिक फ्लड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से बाढ़ के दौरान स्थिति की निगरानी की जाएगी और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा.

फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर का निर्माण शुरू (ETV BHARAT)

50 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग रूम भी बनाया जाएगा

भवन की पहली मंजिल पर लगभग 50 लोगों की क्षमता वाला एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम बनाया जाएगा. यहां अधिकारियों की बैठकें, ब्रीफिंग और आपातकालीन समन्वय से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी. इसके अलावा दूसरी मंजिल पर कर्मचारियों की सुविधा के लिए दो रेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे, ताकि बाढ़ के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को आवश्यक आराम और सुविधाएं मिल सकें.

दिल्ली में फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर बनाने की तैयारी (ETV BHARAT)

इस परियोजना में सभी जरूरी सिविल, स्ट्रक्चरल और फिनिशिंग कार्य भी शामिल किए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह नया फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर बनने के बाद राजधानी में बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को काफी मजबूती मिलेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी.

इस मौके पर शाहदरा बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने कहा कि पहले बाढ़ की स्थिति में अधिकारियों के पास काम करने के लिए उचित स्थान तक उपलब्ध नहीं था. एक जर्जर कमरे से ही बाढ़ नियंत्रण का काम चलाया जाता था. उन्होंने बताया कि मंत्री प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह आधुनिक सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे भविष्य में किसी भी संभावित बाढ़ स्थिति से निपटने में प्रशासन को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

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