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ALLERGY मरीजों के लिए राहत की खबर: RUHS में शुरू हुआ स्पेशल क्लिनिक, जांच के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दूर

एलर्जी कई प्रकार की होती है जो पर्यावरण, कुछ खाद्य पदार्थों, मौसम या दवाओं सहित कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है.

शुरू हुआ एडवांस एलर्जी क्लिनिक
शुरू हुआ एडवांस एलर्जी क्लिनिक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : आरयूएचएस अस्पताल जयपुर में अत्याधुनिक और उन्नत एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत की गई है. यह क्लिनिक एलर्जी से पीड़ित मरीजों को एक ही स्थान पर आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ परामर्श तथा प्रभावी उपचार प्रदान करेगा. यहां पर नवीनतम तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एलर्जेन की पहचान की जाएगी, जिससे मरीजों को उनके रोग के मूल कारण तक पहुंचने में सहायता मिलेगी.

यह राजस्थान का दूसरा सरकारी संस्थान बन गया है, जहां एलर्जी की वैज्ञानिक और विस्तृत जांच की सुविधा उपलब्ध है. इससे पहले यह सुविधा केवल एसएमएस मेडिकल कॉलेज तक सीमित थी. अब इस नई सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के अधिक से अधिक मरीजों को लाभ मिल सकेगा और उन्हें दूर-दराज जाने की आवश्यकता भी कम होगी.

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इस मौके पर RUHS के प्रिंसिपल डॉ. विनोद जोशी ने बताया कि आज के समय में एलर्जी संबंधी रोग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहे हैं. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश में लगभग 20–30 प्रतिशत लोग किसी न किसी प्रकार की एलर्जी से प्रभावित हैं. इनमें एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, त्वचा से संबंधित एलर्जी तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से होने वाली एलर्जी प्रमुख हैं. बढ़ते वायु प्रदूषण, बदलती जीवन शैली, शहरीकरण, धूल-मिट्टी, पराग कणों की अधिकता तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों के चलते इन रोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है.

उपचार जरुरी : RUHS अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर व ईएनटी, डॉ. मोहनिश ग्रोवर ने बताया कि एलर्जी केवल असुविधा का कारण नहीं है, बल्कि कई बार यह जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. लगातार छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते या खुजली जैसे लक्षण मरीजों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं. ऐसे में एलर्जी की सही और वैज्ञानिक पहचान, उसके कारणों की सटीक जांच तथा समय पर उचित उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है. पहले ही दिन 5 मरीजों की एलर्जी से संबंधित विभिन्न जांचें की गईं, जो इस क्लिनिक की सक्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है.

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कुल 75 प्रकार के एलर्जेन की जांच : इस अवसर पर डॉ. विनोद जोशी (प्रिंसिपल, RUHS), डॉ. अनिल गुप्ता (एमएस, RUHS), डॉ. मोहनिश ग्रोवर (सीनियर प्रोफेसर, ईएनटी, RUHS), डॉ. राघव मेहता (एचओडी, ईएनटी, RUHS) तथा डॉ. रश्मि अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे. सभी ने इस नई सुविधा को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया. इस एलर्जी क्लिनिक में कुल 75 प्रकार के एलर्जेन की जांच की जा रही है, जिसमें धूल, विभिन्न प्रकार के पराग कण (राजस्थान पोलन कैलेंडर के अनुसार) तथा विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हैं. सामान्यतः इस प्रकार की जांच निजी संस्थानों में लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक की होती है, जबकि आरयूएचएस में यह सुविधा मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

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