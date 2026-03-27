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ALLERGY मरीजों के लिए राहत की खबर: RUHS में शुरू हुआ स्पेशल क्लिनिक, जांच के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दूर

शुरू हुआ एडवांस एलर्जी क्लिनिक ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : आरयूएचएस अस्पताल जयपुर में अत्याधुनिक और उन्नत एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत की गई है. यह क्लिनिक एलर्जी से पीड़ित मरीजों को एक ही स्थान पर आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ परामर्श तथा प्रभावी उपचार प्रदान करेगा. यहां पर नवीनतम तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एलर्जेन की पहचान की जाएगी, जिससे मरीजों को उनके रोग के मूल कारण तक पहुंचने में सहायता मिलेगी. यह राजस्थान का दूसरा सरकारी संस्थान बन गया है, जहां एलर्जी की वैज्ञानिक और विस्तृत जांच की सुविधा उपलब्ध है. इससे पहले यह सुविधा केवल एसएमएस मेडिकल कॉलेज तक सीमित थी. अब इस नई सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के अधिक से अधिक मरीजों को लाभ मिल सकेगा और उन्हें दूर-दराज जाने की आवश्यकता भी कम होगी. इसे भी पढ़ें: एलर्जी बढ़ा रहे माइट, कॉकरोच और पेड़-पौधे, 18 जनवरी को कोटा में विशेषज्ञ करेंगे चर्चा इस मौके पर RUHS के प्रिंसिपल डॉ. विनोद जोशी ने बताया कि आज के समय में एलर्जी संबंधी रोग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहे हैं. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश में लगभग 20–30 प्रतिशत लोग किसी न किसी प्रकार की एलर्जी से प्रभावित हैं. इनमें एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, त्वचा से संबंधित एलर्जी तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से होने वाली एलर्जी प्रमुख हैं. बढ़ते वायु प्रदूषण, बदलती जीवन शैली, शहरीकरण, धूल-मिट्टी, पराग कणों की अधिकता तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों के चलते इन रोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है.