Mock Drill : बूंदी में परखी गई प्रशासन की आपदा-तैयारी, जानिए क्या हुआ खास...

आपात स्थिति की सूचना देने के लिए सायरन ही समय पर नहीं बज सका. इसके चलते अन्य विभाग भी विलंब से मौके पर पहुंचे.

Mock Drill in Bundi
मॉक ड्रिल में आग बुझाने का अभ्यास करते हुए (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
बूंदी: शहर के राजकीय महाविद्यालय परिसर में बुधवार दोपहर को 'आतंकी मिसाइल हमले' की सनसनीखेज सूचना ने कुछ ही पलों में पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया. एक व्यक्ति की मौत और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर के साथ ही पुलिस, प्रशासन, दमकल, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड में आ गए. सायरन बजाते वाहन, दौड़ते जवान, घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते दृश्य और धुएं से घिरा कॉलेज परिसर...सब कुछ किसी वास्तविक आतंकी हमले जैसा नजर आया. हालांकि, कुछ ही देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह सब एक पूर्व नियोजित हाई-लेवल मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार अंजाम दिया गया.

योजना के तहत कंट्रोल रूम से आतंकी हमले की सूचना सभी विभागों को तक पहुंचाई गई. सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम से 112 वाहन और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद सदर थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर मोर्चा संभाल लिया. नगर परिषद की दमकल, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और चिकित्सा विभाग की टीमें भी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंची.

कुछ ही समय में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और सभी विभागों को तय प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने के निर्देश दिए. कॉलेज परिसर में मिसाइल हमले से लगी आग को दमकल कर्मियों ने समय रहते काबू में किया.

वहीं, घायलों को प्राथमिक उपचार देकर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया. मॉक ड्रिल के दौरान मृतक और घायलों की भूमिका निभा रहे स्वयंसेवकों को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि मौके पर मौजूद आमजन भी कुछ समय के लिए सहम गए. चारों ओर अफरा-तफरी, एंबुलेंस की आवाजें माहौल को बेहद गंभीर बना रही थीं. अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदा या आतंकी घटना की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित, संगठित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय संतोषजनक रहा. कुछ चुनौतियों की भी पहचान हुई, जिन्हें भविष्य में दूर किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को लगातार मजबूत किया जा रहा है. होमगार्ड, आरएसी, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस सहित विभिन्न संगठनों की सहभागिता से ग्राम स्तर तक सूचना तंत्र को सक्रिय करने और चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं. करीब आधे घंटे तक चले इस अभ्यास के बाद जब सायरन थमे और हालात सामान्य हुए, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

सायरन बजाने में हुई देरी: प्रशासन द्वारा कॉलेज में आतंकी मिसाइल हमले की मॉक ड्रिल के लिए दोपहर 3 बजकर 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया था. जिस समय सायरन बजाकर आतंकी हमले की सूचना देनी थी, उस समय कमरे में सायरन पर तैनात कर्मचारी कुछ देर के लिए बाहर चला गया. इससे तय समय पर सायरन बजाने में विलंब हुआ. इसी प्रकार कई विभागों के अधिकारी भी समय पर नहीं पहुंच सके.

TERRORIST MISSILE ATTACK
राजकीय महाविद्यालय बूंदी
DISASTER MANAGEMENT
MOCK DRILL IN BUNDI

