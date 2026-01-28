ETV Bharat / state

Mock Drill : बूंदी में परखी गई प्रशासन की आपदा-तैयारी, जानिए क्या हुआ खास...

मॉक ड्रिल में आग बुझाने का अभ्यास करते हुए ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: शहर के राजकीय महाविद्यालय परिसर में बुधवार दोपहर को 'आतंकी मिसाइल हमले' की सनसनीखेज सूचना ने कुछ ही पलों में पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया. एक व्यक्ति की मौत और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर के साथ ही पुलिस, प्रशासन, दमकल, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड में आ गए. सायरन बजाते वाहन, दौड़ते जवान, घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते दृश्य और धुएं से घिरा कॉलेज परिसर...सब कुछ किसी वास्तविक आतंकी हमले जैसा नजर आया. हालांकि, कुछ ही देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह सब एक पूर्व नियोजित हाई-लेवल मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार अंजाम दिया गया. योजना के तहत कंट्रोल रूम से आतंकी हमले की सूचना सभी विभागों को तक पहुंचाई गई. सूचना मिलते ही सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम से 112 वाहन और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद सदर थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर मोर्चा संभाल लिया. नगर परिषद की दमकल, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और चिकित्सा विभाग की टीमें भी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंची. पढ़ें: Mock Drill : जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, डिब्बे के ऊपर चढ़े डिब्बे कुछ ही समय में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की और सभी विभागों को तय प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने के निर्देश दिए. कॉलेज परिसर में मिसाइल हमले से लगी आग को दमकल कर्मियों ने समय रहते काबू में किया.