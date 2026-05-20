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वैर में भीड़ ने घर में घुसे लेपर्ड को पीट-पीटकर मार डाला, शव जलाने की भी कोशिश

भरतपुर: जिले के वैर क्षेत्र के सीता गांव में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब लेपर्ड अचानक एक घर में घुस गया. दहशत में आए ग्रामीणों ने लेपर्ड को घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला. इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने उसके शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर बचा लिया. मामले में वन विभाग अब कई ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

वन विभाग के रेंजर हरभान सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात सीता गांव निवासी बनय सिंह के घर में अचानक लेपर्ड घुस आया. घर में लेपर्ड को देखकर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. उन्होंने शोर मचाना शुरू किया. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने घर और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया. इसी दौरान भीड़ ने लाठी-डंडों से हमला कर लेपर्ड को मौत के घाट उतार दिया.

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शव जलाने की कोशिश: घटना के बाद कुछ ग्रामीणों ने लेपर्ड के शव को जलाने की भी कोशिश की. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के कब्जे से शव छुड़ाया. वन विभाग की टीम शव को भरतपुर लेकर आई, जहां चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत शव का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा.

15 ग्रामीणों की पहचान, मामला होगा दर्ज: रेंजर हरभान सिंह ने बताया कि यह मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का है. लेपर्ड को मारने के मामले में करीब 15 ग्रामीणों की पहचान की है. उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. वन विभाग पूरी घटना की जांच कर रहा है. वीडियो व प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.