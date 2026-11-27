पौड़ी: जंगल में घास लेने गई महिला लापता, गुलदार के हमले की आशंका, SDRF और वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी
महिला शाम को चार बजे जंगल में गई थी, उसके बाद से ही वो लापता था. आशंका है कि महिला पर गुलदार ने हमला किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 10:37 PM IST
पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. नया मामला पौड़ी शहर से सटे दंदल गांव का है. यहां भी गुलदार के हमले की खबर सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक महिला जंगल में घास लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं, जब ग्रामीण और परिजन जंगल में गए तो वहां महिला की चुन्नी और दरांती बरामद हुई है. इसीलिए ग्रामीणों ने गुलदार के हमले की आशंका जताई है. फिलहाल महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक महिला को कुछ पता नहीं चल पाया है.
जानकारी के मुताबिक दंदल गांव की रहने वाली 35 साल की रेखा देवी पत्नी दीपक शुक्रवार शाम को करीब चार बजे जंगल में घास लेने गई थीं. बताया जा रहा है कि काफी देर बाद भी जब महिला वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद परिजन, ग्रामीणों साथ मिलकर जंगल में गए.
बताया जा रहा है कि जंगल में जाने के बाद ग्रामीणों और परिजनों को रेखा देवी की चुन्नी और दरांती बरामद हुई है. इसीलिए ग्रामीणों ने गुलदार के हमले की आशंका जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता देखी गई है.
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. ग्रामीणों के साथ मिलकर महिला की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हालांकि, घना अंधेरा होने के कारण खोजबीन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है. पौड़ी की एसडीओ (SDO) आयशा बिष्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई थी. महिला की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.
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