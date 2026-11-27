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पौड़ी: जंगल में घास लेने गई महिला लापता, गुलदार के हमले की आशंका, SDRF और वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी

जंगल में घास लेने गई महिला लापता ( ETV Bharat )

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. नया मामला पौड़ी शहर से सटे दंदल गांव का है. यहां भी गुलदार के हमले की खबर सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक महिला जंगल में घास लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं, जब ग्रामीण और परिजन जंगल में गए तो वहां महिला की चुन्नी और दरांती बरामद हुई है. इसीलिए ग्रामीणों ने गुलदार के हमले की आशंका जताई है. फिलहाल महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक महिला को कुछ पता नहीं चल पाया है.

जानकारी के मुताबिक दंदल गांव की रहने वाली 35 साल की रेखा देवी पत्नी दीपक शुक्रवार शाम को करीब चार बजे जंगल में घास लेने गई थीं. बताया जा रहा है कि काफी देर बाद भी जब महिला वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद परिजन, ग्रामीणों साथ मिलकर जंगल में गए.