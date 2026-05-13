दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप, घर से लापता था मृतक
पुलिस इलाके की छानबीन कर रही है, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है.
Published : May 13, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 11:50 AM IST
नई दिल्ली: आउटर नॉर्थ दिल्ली के शाहाबाद डेरी थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंगलवार रात एक व्यक्ति का शव देखा गया. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मृतक के आंखों और मुंह से खून निकल रहा था. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई जिसके बाद शाहाबाद डेरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. मृतक की पहचान जानकी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है जिसकी उम्र करीब 38 साल बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार मृतक शाहाबाद डेरी इलाके के श्रीराम एन्क्लेव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि वह सुबह से घर से गायब था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इसी बीच इलाके के लोगों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए. पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक यहां कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ.
स्थानीय लोगों के मुताबिक शव की हालत देखकर मामला संदिग्ध लग रहा था आंखों और मुंह से खून निकलने के चलते हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.
परिजनों के मुताबिक मृतक सुबह से घर से गायब थे अचानक फोन आया और बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है और पास के जंगल के इलाके में उनका शव पड़ा हुआ है, जब हमने पहुंचकर देखा तो आंख ओर मुंह से खून निकला हुआ था. फिलहाल शाहाबाद डेरी थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि व्यक्ति की मौत हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश और हत्या का मामला छिपा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.
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