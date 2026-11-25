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दिल्ली: कैप फाड़ने का बदला लेने के लिए नाबालिग ने नौवीं के छात्र पर किए चाकू से 12 वार, हालत गंभीर

चाकू से हमला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी थाना क्षेत्र में स्कूल के बाहर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कैप फाड़ने की रंजिश में दसवीं कक्षा के एक 17 वर्षीय विद्यार्थी ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपित ने छात्र के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से करीब 12 वार किए.

गंभीर रूप से घायल छात्र को पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.