दिल्ली: कैप फाड़ने का बदला लेने के लिए नाबालिग ने नौवीं के छात्र पर किए चाकू से 12 वार, हालत गंभीर
डीसीपी राहुल अलवाल नें बताया कि खजूरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
Published : November 25, 2026 at 10:00 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी थाना क्षेत्र में स्कूल के बाहर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कैप फाड़ने की रंजिश में दसवीं कक्षा के एक 17 वर्षीय विद्यार्थी ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र पर दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपित ने छात्र के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से करीब 12 वार किए.
गंभीर रूप से घायल छात्र को पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
घायल छात्र अपने परिवार के साथ श्रीराम कॉलोनी में रहता है. वह घर के पास स्थित एक सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी है. बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे वह घर से स्कूल के लिए निकला था. इसी दौरान स्कूल के बाहर उस पर हमला कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, दोपहर 12:50 बजे घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया.
वारदात के दौरान स्कूल के बाहर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए बीच-बचाव किया. लोगों ने किसी तरह घायल छात्र को आरोपित के चंगुल से बचाया, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने आरोपित की पिटाई भी की. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.
पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले दूसरे छात्र ने उसकी कैप फाड़ दी थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज हुई थी. इसी घटना के बाद से वह रंजिश रखने लगा था. आरोप है कि वह पिछले कई दिनों से चाकू लेकर घूम रहा था और बदला लेने का मौका तलाश रहा था. बुधवार को स्कूल के बाहर अयान को देखते ही उसने उस पर हमला कर दिया.
जांच में यह बात भी सामने आई है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू आरोपित ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन से खरीदा था.
डीसीपी राहुल अलवाल नें बताया कि खजूरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. 17 वर्षीय आरोपित को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.
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