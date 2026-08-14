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धौलपुर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: रील बनाने के विवाद में नाबालिग ने दोस्त को मारी गोली

दोस्ती के बीच रील बनाने को लेकर हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त की जान चली गई.

Saipau Police Station, Dholpur
सैपऊ पुलिस थाना, धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:51 PM IST

4 Min Read
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धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में 11 अगस्त को 16 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने जांच में पाया कि सौरव को उसके ही 17 वर्षीय नाबालिग दोस्त ने रील बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान गोली मारी थी. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है. घटना में इस्तेमाल देसी तमंचे की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.

थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया, 11 अगस्त को तसीमो गांव में एक खंडहर की बाउंड्रीवॉल के पास 16 वर्षीय युवक के सिर में गोली लगी मिली थी. सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. परिजनों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजन उसे आगरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के बाद मामले की गहनता से जांच शुरू की.

पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

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रील बनाने के शौकीन थे: रावत ने बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. पुलिस ने मौके और आसपास महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. साथ ही मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ते हुए वारदात का खुलासा किया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और उसका 17 वर्षीय नाबालिग दोस्त सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन थे. दोनों लंबे समय से इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाकर पोस्ट करते थे. अधिक व्यूज और कमेंट हासिल करने के लिए दोनों अक्सर नए स्थानों पर वीडियो शूट करते थे.

पहले कौन बनाएगा पर विवाद: पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को दोनों दोस्त घर से कुछ दूर खंडहरनुमा मकान की बाउंड्रीवॉल के पास रील बनाने पहुंचे थे. इस दौरान आरोपी नाबालिग अपने साथ देसी तमंचा लेकर आया था. रील बनाने को लेकर दोनों के बीच पहले कौन रील बनाएगा और किस तरह वीडियो शूट किया जाएगा, इस पर बहस हो गई. विवाद बढ़ने पर नाबालिग ने कथित तौर पर तमंचे से दोस्त पर गोली चला दी. गोली लगने से नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में मौत हो गई.

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सुनसान जगह वारदात बड़ी चुनौती: वारदात सुनसान स्थान पर हुई थी. प्रत्यक्षदर्शी भी सामने नहीं आया था. ऐसे में मामले का खुलासा पुलिस के लिए चुनौती बना था. थाना प्रभारी रावत ने विशेष साइबर सेल टीम की मदद ली. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल से जुटाए सबूत और मुखबिर तंत्र के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. आखिर घटना में शामिल नाबालिग तक पहुंच गई.

हथियार बरामदगी के प्रयास: थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी नाबालिग को निरुद्ध कर लिया. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं. वारदात में इस्तेमाल देसी तमंचे की बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों के अनुसार, मृतक और आरोपी नाबालिग एक ही परिवार और खानदान से ताल्लुक रखते हैं. दोनों के बुजुर्गों के बीच खून का रिश्ता बताया जा रहा है. दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी. वे अक्सर साथ रहते थे. ऐसे में दोस्ती के बीच रील बनाने को लेकर हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त की जान चली गई.

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Last Updated : August 14, 2026 at 2:51 PM IST

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