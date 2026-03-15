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एडीजी लता ले रही थीं क्राइम मीटिंग और शादी से दुल्हन के 10 लाख के गहने व नकदी ले उड़ा नाबालिग

झालावाड़: जिले के खानपुर कस्बे में शनिवार को एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब दुल्हन के आभूषणों से भरा बैग पार हो गया. विवाह समारोह होटल में था, जिसके सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई. बड़ी बात यह है कि जेवर से भरा बैग चुराने वाला नाबालिग था. दुल्हन के चोरी हुए आभूषणों की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है. दुल्हन के परिजनों ने खानपुर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया. दिलचस्प यह है कि वारदात एडीजी लता मनोज कुमार की उस क्राइम मीटिंग के तुरंत बाद हुई, जिसमें उन्होंने जिले के थानाधिकारियों से अपराध नियंत्रण के दिशानिर्देश दिए.

खानपुर थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि शादी समारोह में चोरी की वारदात की शिकायत मिली. होटल से सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए व मामले में अनुसंधान जारी है. सीसीटीवी फुटेज में बैग को चुराने वाला नाबालिग निकला, जिसकी पहचान कर तलाश की जा रही है. इधर लड़की के पिता योगेश्वर सक्सेना ने बताया कि निजी होटल में शादी की रस्म चल रही थी कि उनकी पत्नी के हाथ में नगदी तथा दुल्हन के आभूषणों से भरा बैग था. उस बैग में करीब डेढ़ लाख रुपए नकदी, सोने से बने आभूषण टिकला, कान के झुमके चैन ,अंगूठी तथा चांदी की पायजेब व बिछिया मौजूद थी. पत्नी बैग को टेबल पर रखकर रिश्तेदारों से बातचीत कर रही थी कि इसी दरम्यिान नाबालिग ने बैग पार कर लिया और वहां से फरार हो गया.

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