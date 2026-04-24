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स्कूल जाती नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म, गुस्साए लोगों ने फूंका आरोपियों का वाहन

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है. पीड़ित पक्ष ने दो लोगों के नामजद समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. घटना के बाद बदमाश नाबालिग को छोड़ने आए तो रास्ते में भीड़ को देखकर वाहन मौके पर छोड़कर भाग गए. आक्रोशित भीड़ ने वाहन में आग लगा दी. घटना की सूचना पर रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को थाने लाई. पीड़िता की शिकायत की जांच राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा को सौंपी है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी कि 15 वर्षीय नाबालिग स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है. वह गुरुवार सुबह 8 बजे पैदल स्कूल जा रही थी कि रास्ते में एसयूवी गाड़ी आई और नाबालिग को जबरन उसमें खींच लिया. शिकायत में बताया कि गाड़ी में दो लड़के थे. पीड़िता ने परिजन को बताया कि युवकों ने गाड़ी में हाथ बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी. घटनास्थल पर जाते समय युवकों ने रास्ते में अन्य लड़के को गाड़ी में बिठाया. इसके बाद नाबालिग लड़की को अज्ञात जगह ले गए, जहां तीनों युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. युवकों ने आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो बना लिए. आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि घटना के संबंध में किसी को कुछ बताया तो भाई को मार देंगे.