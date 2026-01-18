ETV Bharat / state

सड़क पर बाइक दौड़ा रहा था नाबालिग, HRTC को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

सिरमौर: जिला सिरमौर के पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत शहर के समीप कांशीवाला क्षेत्र में सब्जी मंडी के सामने रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. हादसे में बाइक सवार नाबालिग की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब एक बाइक पर सवार नाबालिग एचआरटीसी की बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान सड़क पर अचानक आए एक पशु से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वो अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा. हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे नजदीक के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान अमन खान (15) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अमन अपनी बाइक पर दो सड़का की तरफ से नाहन की ओर आ रहा था. हालांकि हादसे के समय उसने हेलमेट पहन रखा था, बावजूद इसके टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी जान नहीं बच सकी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कच्चा टैंक के प्रभारी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान यातायात प्रभारी विजय भी घटनास्थल पर मौजूद रहे.

उधर एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है.'