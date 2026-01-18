सड़क पर बाइक दौड़ा रहा था नाबालिग, HRTC को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
मृतक की पहचान अमन खान (15) के रूप में हुई है. सड़क आए आवारा पशु के कारण ये हादसा हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 10:20 PM IST
सिरमौर: जिला सिरमौर के पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत शहर के समीप कांशीवाला क्षेत्र में सब्जी मंडी के सामने रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. हादसे में बाइक सवार नाबालिग की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब एक बाइक पर सवार नाबालिग एचआरटीसी की बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान सड़क पर अचानक आए एक पशु से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वो अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा. हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे नजदीक के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतक की पहचान अमन खान (15) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अमन अपनी बाइक पर दो सड़का की तरफ से नाहन की ओर आ रहा था. हालांकि हादसे के समय उसने हेलमेट पहन रखा था, बावजूद इसके टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी जान नहीं बच सकी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कच्चा टैंक के प्रभारी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान यातायात प्रभारी विजय भी घटनास्थल पर मौजूद रहे.
उधर एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है.'
हाइवे पर बेसहारा पशु बन रहे हादसों की वजह
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सब्जी मंडी के समीप हाइवे पर आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर गहरी चिंता जताई. लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में दिनभर पशु सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कालाअंब की ओर जाते समय गोसदन के समीप भी आवारा पशु अक्सर सड़क पर डेरा जमाए रहते हैं और कई बार अचानक सड़क पर आ जाते हैं. लोगों का आरोप है कि प्रशासन आवारा पशुओं की समस्या को लेकर बड़े-बड़े दावे तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बेसहारा पशुओं की समस्या पर तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.
