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नाबालिग लड़के-लड़की ने की आत्महत्या, सोशल मीडिया पर लगाया था स्टेटस

युवती रात को घर में सोई थी, परिजन जब सुबह उठे तो वह गायब मिली. इसके बाद परिजनों ने पुलिस में सूचना दी.

Minor Couple Killed Themselves
कानूनी कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 3:57 PM IST

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अलवर: जिले के राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के बीच सुरेर गोठ रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को नाबालिग लड़के-लड़की ने आत्महत्या कर ली. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. घटना घर से करीब 13 किलोमीटर दूर हुई. इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है. घटना की सूचना के बाद से ही रेलवे स्टेशन व राजगढ़ चिकित्सालय में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

जीआरपी थाने के डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सुरेर रेलवे स्टेशन से सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर नाबालिग लड़की व लड़के के शव पड़े हैं. जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. नगर पालिका टीम की मदद से दोनों के शवों को राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी ले जाया गया. यहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए. डीएसपी ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर कारणों की जांच की जाएगी. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा.

नरेंद्र कुमार, डीएसपी, जीआरपी थाना. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:चूरू के तारानगर में पेड़ से लटके मिले युवक और नाबालिग लड़की के शव...युवक पर था लड़की के अपहरण का आरोप

घटना से पहले लगाया था स्टेटस: अनुसंधान के दौरान पता चला कि मृतक नाबालिग लड़के ने घटना से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटस लगाया था. पुलिस को ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग एक ही स्कूल में पढ़ते थे. युवक ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी, जबकि युवती इसी साल 12वीं कक्षा में आई थी.

दोनों के परिजनों ने जीआरपी थाने में दी शिकायत: मृतक नाबालिग लड़के के पिता ने जीआरपी पुलिस में शिकायत दी कि उनका बेटा शुक्रवार सुबह बिना बताए एक लड़की के साथ रेलवे स्टेशन चला गया. परिजनों ने घटना के संबंध में किसी पर संदेह नहीं जताया. नाबालिग युवती के परिजनों ने शिकायत दी कि उनकी बेटी गुरुवार रात 11 बजे तक घर पर थी. शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे जब उनकी आंख खुली, तो वह घर पर नहीं थी. काफी देर तलाश करने के बाद पता चला कि वह किसी लड़के के साथ गई थी और दोनों ने आत्महत्या कर ली.

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GRP POLICE INVESTIGATING MATTER
MINOR COUPLE KILLED THEMSELVES

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