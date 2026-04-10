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नाबालिग लड़के-लड़की ने की आत्महत्या, सोशल मीडिया पर लगाया था स्टेटस

कानूनी कार्रवाई करती पुलिस ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के बीच सुरेर गोठ रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को नाबालिग लड़के-लड़की ने आत्महत्या कर ली. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. घटना घर से करीब 13 किलोमीटर दूर हुई. इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है. घटना की सूचना के बाद से ही रेलवे स्टेशन व राजगढ़ चिकित्सालय में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. जीआरपी थाने के डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सुरेर रेलवे स्टेशन से सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर नाबालिग लड़की व लड़के के शव पड़े हैं. जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. नगर पालिका टीम की मदद से दोनों के शवों को राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी ले जाया गया. यहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए. डीएसपी ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर कारणों की जांच की जाएगी. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा. नरेंद्र कुमार, डीएसपी, जीआरपी थाना. (ETV Bharat Alwar)