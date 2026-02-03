चित्तौड़गढ़ में साढ़े तीन साल की मासूम से दुष्कर्म, नाबालिग मानकर दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, उम्रकैद को दी थी चुनौती
उम्रकैद को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने अभियुक्त को नाबालिग मान किशोर बोर्ड को सुनवाई को लिखा. बोर्ड ने फिर पोक्सो कोर्ट को सौंपा मामला.
Published : February 3, 2026 at 6:58 PM IST
चित्तौड़गढ़: विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012) पोक्सो कोर्ट-2 ने साढ़े तीन साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में निरुद्ध किशोर को दोषी ठहराया और मंगलवार को 20 साल की सजा सुनाई. किशोर पर 1 लाख 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. अभियुक्त ने पूर्व में सुनाई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन पुनः पोक्सो कोर्ट ने ही मामले की सुनवाई की और अपराध को गंभीर मानते हुए सजा सुनाई.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक शिवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि 6 मार्च 2018 को भदेसर थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल की बच्ची के अपहरण एवं दुष्कर्म की वारदात हुई थी. पीड़िता को अभियुक्त ने गंभीर चोट पहुंचाई थी. भदेसर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया. प्रकरण का अनुसंधान कर कम समय में चालान पेश किया.
पहले हुई थी उम्रकैद: न्यायालय ने 20 फरवरी 2019 को अभियुक्त को दोषी पाया और उम्रकैद सुनाई. अभियुक्त ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर हाईकोर्ट ने अभियुक्त को नाबालिग मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई को लिखा. बोर्ड ने अपराध की गंभीरता देखते हुए पुनः पॉक्सो कोर्ट को ही सुनवाई के लिए कहा.
इन धाराओं में सजा: विशिष्ट लोक अभियोजक शिवराज सिंह ने बताया कि बाद में इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में ही चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह एवं 40 दस्तावेज पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-2 की न्यायाधीश शहनाज परवीन ने मंगलवार को फैसला सुनाया. अभियुक्त को दोषी माना और धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए, जुर्माना धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
