चित्तौड़गढ़ में साढ़े तीन साल की मासूम से दुष्कर्म, नाबालिग मानकर दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, उम्रकैद को दी थी चुनौती

पोक्सो कोर्ट नंबर 2, चित्तौड़गढ़ ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012) पोक्सो कोर्ट-2 ने साढ़े तीन साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में निरुद्ध किशोर को दोषी ठहराया और मंगलवार को 20 साल की सजा सुनाई. किशोर पर 1 लाख 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. अभियुक्त ने पूर्व में सुनाई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन पुनः पोक्सो कोर्ट ने ही मामले की सुनवाई की और अपराध को गंभीर मानते हुए सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक शिवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि 6 मार्च 2018 को भदेसर थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल की बच्ची के अपहरण एवं दुष्कर्म की वारदात हुई थी. पीड़िता को अभियुक्त ने गंभीर चोट पहुंचाई थी. भदेसर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया. प्रकरण का अनुसंधान कर कम समय में चालान पेश किया. पढ़ें:नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा