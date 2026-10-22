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प्रयागराज में नेहरू पार्क में बनेगा मिनी सफारी: कुलांचे भरेंगे हिरण, ड्रोन सर्वे से तैयार होगी DPR

मंडलायुक्त ने नेहरू पार्क का निरीक्षण किया. ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम नगरी के बच्चों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है. नेहरू पार्क में वन्यजीवों को करीब से देखने और प्रकृति को समझने का अवसर मिलेगा. यहां जल्द ही हिरण कुलांचे भरते और दुर्लभ पक्षी चहकते नजर आएंगे. सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रयागराज में पर्यटन और मनोरंजन को नया आयाम देने के लिए 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस विशाल पार्क को एक भव्य 'मिनी सफारी' के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रशासनिक स्तर पर इसकी औपचारिक सहमति बन चुकी है और विकास का पूरा खाका ड्रोन सर्वे व डीपीआर के जरिए धरातल पर उतारा जाएगा.

मंडलायुक्त ने नेहरू पार्क का निरीक्षण किया. (Photo credit: ETV Bharat)

योजना को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने खुद नेहरू पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया. उनके साथ डिप्टी जीओसी (पूर्वा यूपी-एमपी सब एरिया) ब्रिगेडियर नवनीत डगर, नगर आयुक्त साईं तेजा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष ऋषिराज, डीईओ और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे. अफसरों की इस संयुक्त टीम ने पार्क के प्राकृतिक स्वरूप, हरियाली, भू-आकृति और क्षेत्रफल का बारीकी से मुआयना किया, ताकि इसे केवल और केवल सफारी के रूप में ही तराशा जा सके.