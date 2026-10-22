प्रयागराज में नेहरू पार्क में बनेगा मिनी सफारी: कुलांचे भरेंगे हिरण, ड्रोन सर्वे से तैयार होगी DPR
मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने गुरुवार को नेहरू पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:33 PM IST
प्रयागराज : संगम नगरी के बच्चों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है. नेहरू पार्क में वन्यजीवों को करीब से देखने और प्रकृति को समझने का अवसर मिलेगा. यहां जल्द ही हिरण कुलांचे भरते और दुर्लभ पक्षी चहकते नजर आएंगे. सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रयागराज में पर्यटन और मनोरंजन को नया आयाम देने के लिए 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस विशाल पार्क को एक भव्य 'मिनी सफारी' के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रशासनिक स्तर पर इसकी औपचारिक सहमति बन चुकी है और विकास का पूरा खाका ड्रोन सर्वे व डीपीआर के जरिए धरातल पर उतारा जाएगा.
योजना को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने खुद नेहरू पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया. उनके साथ डिप्टी जीओसी (पूर्वा यूपी-एमपी सब एरिया) ब्रिगेडियर नवनीत डगर, नगर आयुक्त साईं तेजा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष ऋषिराज, डीईओ और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे. अफसरों की इस संयुक्त टीम ने पार्क के प्राकृतिक स्वरूप, हरियाली, भू-आकृति और क्षेत्रफल का बारीकी से मुआयना किया, ताकि इसे केवल और केवल सफारी के रूप में ही तराशा जा सके.
प्रस्तावित योजना के अनुसार, मिनी सफारी में पर्यटकों के स्वागत के लिए एक आकर्षक प्रवेश प्लाजा बनेगा, जबकि अंदर वन्यजीवों के दीदार के लिए कच्चे मड ट्रैक तैयार किए जाएंगे. यहां हिरण और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का आशियाना बसेगा. केवल सैर-सपाटा ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को प्रकृति और वन्यजीवों से भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिये शैक्षिक प्रदर्शनियां और ज्ञानवर्धक मॉडल भी लगाए जाएंगे.
ड्रोन सर्वे से बनेगी डीपीआर : परियोजना को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए पूरे पार्क का ड्रोन से स्थलाकृतिक (टोपोग्राफिकल) सर्वेक्षण कराया जाएगा. इसके बाद सेना और पीडीए के बीच एक संयुक्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार होगा, जिसमें दोनों पक्षों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय होंगी. वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों की मदद से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी. प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) सफारी की जरूरत के मुताबिक अनुकूल वनस्पतियां विकसित करने में मदद करेंगे, वहीं सेना की इकाइयां भी पूरा सहयोग देंगी.
परियोजना के भविष्य और स्थायित्व का ध्यान रखते हुए तय किया गया है कि विकास और अनुरक्षण की पूरी जिम्मेदारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) संभालेगा. संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) का खर्च पार्क से मिलने वाले राजस्व से ही निकाला जाएगा, ताकि व्यवस्था कभी पटरी से न उतरे. वहीं, पार्क की खूबसूरत झील को नया जीवन देने के लिए नगर निगम मोर्चा संभालेगा. झील में गिरने वाले गंदे नालों की टैपिंग कर पानी का शोधन किया जाएगा, जलकुंभी हटाई जाएगी और झाड़ियों व वनस्पतियों की छंटाई कर पूरे परिसर को संवारा जाएगा, जिससे सफारी के निर्माण के लिए अनुकूल प्राकृतिक माहौल तैयार हो सके.
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