दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मेगा प्लान, जानें पूरी डिटेल
संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने के लिए पिछले वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है
Published : August 13, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और व्यापक खाका तैयार किया है. लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार ने कुल 1,04,145 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,105 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है.
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए पिछले वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है और कई नए गलियारों का निर्माण किया गया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य राजधानी के चारों ओर वाहनों के दबाव को डायवर्ट करना और यात्रियों को सुगम आवागमन प्रदान करना है. राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), यातायात सघनता और 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के साथ तालमेल के आधार पर लिया जाता है.
पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाएं
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में कई महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जिन पर कुल 86,126 करोड़ रुपये की लागत आई है.
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (पैकेज I-IV): 82 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 5,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है.
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे: 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
- द्वारका एक्सप्रेसवे: 29 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 8,611 करोड़ रुपये की लागत आई है.
- यूईआर-II (UER-II): 76.15 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,445 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है.
- दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-IV): 152 किलोमीटर लंबे इस खंड पर 9,567 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
इसके अलावा राजीव चौक, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक पर अंडरपास तथा धौला कुआं-गुरुग्राम कॉरिडोर के सुधार जैसे स्थानीय ट्रैफिक सुधार कार्य भी पूरे हो चुके हैं.
निर्माणाधीन (प्रगति पर) परियोजनाएं
मौजूदा समय में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 18,019 करोड़ रुपये है.
जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी: 31 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 2,920 करोड़ रुपये की लागत आ रही है, जिसके 1 मई 2027 तक पूरा होने की संभावना है.
दिल्ली राज्य में सुरंग का निर्माण: एनएच-248बीबी/एनएच-48 पर शिव मूर्ति इंटरचेंज से नेल्सन मंडेला खंड तक सुरंग और पहुंच मार्गों के निर्माण पर 6,969 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके दिसंबर 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य है.
गुड़गांव-पचोड़ी-रेवाड़ी खंड: एनएच-352डब्ल्यू पर 4/6 लेन निर्माण का कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.
निकट भविष्य की प्रस्तावित परियोजनाएं -
दिल्ली-एनसीआर में भविष्य के ट्रैफिक दबाव को भांपते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने कई नए खंडों और गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं.
- राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5 (दिल्ली-अमृतसर-कटरा) का दिल्ली और हरियाणा में एनएच-344एम (यूईआर-II) तक 17.03 किमी लंबा विस्तार.
- दिल्ली राज्य में पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर तक एनएच-09 का 18.5 किमी लंबा उन्नयन.
- एम्स से महिपालपुर बाईपास परियोजना का गुड़गांव-फरीदाबाद सड़क तक 20 किमी लंबा विस्तार.
- ओखला बैराज पर कालिंदी कुंज जंक्शन पर इंटरचेंज का निर्माण.
- आली गांव से रिंग रोड आश्रम जंक्शन तक (आश्रम से बदरपुर तक) 7.5 किमी लंबे खंड का उन्नयन.
सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि इन तमाम परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर पूरी तरह उतरने के बाद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी तौर पर राहत मिलेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अत्यधिक सुगम हो जाएगी.
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