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दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मेगा प्लान, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने का मेगा प्लान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और व्यापक खाका तैयार किया है. लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार ने कुल 1,04,145 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,105 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है.

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए पिछले वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है और कई नए गलियारों का निर्माण किया गया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य राजधानी के चारों ओर वाहनों के दबाव को डायवर्ट करना और यात्रियों को सुगम आवागमन प्रदान करना है. राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), यातायात सघनता और 'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के साथ तालमेल के आधार पर लिया जाता है.

पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाएं

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में कई महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जिन पर कुल 86,126 करोड़ रुपये की लागत आई है.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (पैकेज I-IV): 82 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 5,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है.

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे: 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

द्वारका एक्सप्रेसवे: 29 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 8,611 करोड़ रुपये की लागत आई है.

यूईआर-II (UER-II): 76.15 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 6,445 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है.

दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (पैकेज-IV): 152 किलोमीटर लंबे इस खंड पर 9,567 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

इसके अलावा राजीव चौक, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक पर अंडरपास तथा धौला कुआं-गुरुग्राम कॉरिडोर के सुधार जैसे स्थानीय ट्रैफिक सुधार कार्य भी पूरे हो चुके हैं.

निर्माणाधीन (प्रगति पर) परियोजनाएं