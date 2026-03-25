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मेगा पीटीएम का आयोजन: बच्चों की पढ़ाई, कमजोरियां और समाधान पर हुआ संवाद, शिक्षा मंत्री खुद हुए शामिल

जयपुर: सरकारी स्कूलों में बुधवार को आयोजित मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच खुला संवाद हुआ, जिसमें बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, कमजोरियों और सुधार के उपायों पर चर्चा हुई. साथ ही कक्षा 1 से 4, 6, 7वीं, 9वीं, 11वीं के रिजल्ट भी जारी किए गए. वहीं, खुद शिक्षा मंत्री ने जयपुर के कुछ स्कूलों के पीटीएम में हिस्सा लिया और अभिभावकों के साथ संवाद किया। साथ ही सीमेट पहुंच प्रिंसिपल्स को पीटीएम की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए.

12वीं छोड़ सभी कक्षाओं के रिजल्ट जारी: प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है. ऐसे में बुधवार तक कक्षा एक से 11वीं तक के सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए. पहले मंगलवार को 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया, वहीं बुधवार को समान परीक्षा के तहत अन्य कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया. जयपुर में गणगौरी बाजार स्थित पीएम श्री स्कूल और ब्रह्मपुरी स्थित राजकीय विद्यालय में खुद शिक्षा मंत्री पीटीएम का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने अभिभावकों के साथ-साथ छात्रों से संवाद भी किया और स्कूलों की नब्ज भी टटोली.

शिक्षा मंत्री खुद पीटीएम में शामिल हुए (ETV Bharat Jaipur)

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पीटीएम के जरिए अभिभावक सीधे शिक्षकों से अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं और यदि शिक्षकों को भी किसी तरह की शिकायत या सुझाव हो तो उसे संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है. इस दौरान कई छात्रों ने अपनी समस्याएं भी खुलकर साझा की. संवाद के दौरान एक अहम मुद्दा सामने आया कि कई छात्र दूसरे राज्यों से आकर यहां पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में जब शिक्षक स्थानीय भाषा में पढ़ाते हैं तो उन्हें समझने में कठिनाई होती है. इस पर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक स्थानीय भाषा के साथ-साथ हिंदी का भी प्रयोग करें, ताकि सभी छात्रों की शंकाएं दूर हो सकें.

1 अप्रैल से नया सत्र: शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा. इस बार योजना है कि 15 मई तक लगभग 20% सिलेबस पूरा कर लिया जाए, ताकि छात्र ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उसका रिवीजन कर सकें. इससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी और परिणामों में सुधार होगा. साथ ही, सीमेट (SIEMAT) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी पीटीएम आयोजन को प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाए और स्कूल प्रिंसिपलों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाए.