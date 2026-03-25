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मेगा पीटीएम का आयोजन: बच्चों की पढ़ाई, कमजोरियां और समाधान पर हुआ संवाद, शिक्षा मंत्री खुद हुए शामिल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ. शिक्षा मंत्री ने जयपुर के कुछ स्कूलों के पीटीएम में हिस्सा लिया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री ने पीटीएम में अभिभावकों से संवाद किया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 4:33 PM IST

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जयपुर: सरकारी स्कूलों में बुधवार को आयोजित मेगा पेरेंट-टीचर मीटिंग में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच खुला संवाद हुआ, जिसमें बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, कमजोरियों और सुधार के उपायों पर चर्चा हुई. साथ ही कक्षा 1 से 4, 6, 7वीं, 9वीं, 11वीं के रिजल्ट भी जारी किए गए. वहीं, खुद शिक्षा मंत्री ने जयपुर के कुछ स्कूलों के पीटीएम में हिस्सा लिया और अभिभावकों के साथ संवाद किया। साथ ही सीमेट पहुंच प्रिंसिपल्स को पीटीएम की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए.

12वीं छोड़ सभी कक्षाओं के रिजल्ट जारी: प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है. ऐसे में बुधवार तक कक्षा एक से 11वीं तक के सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए. पहले मंगलवार को 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया, वहीं बुधवार को समान परीक्षा के तहत अन्य कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया. जयपुर में गणगौरी बाजार स्थित पीएम श्री स्कूल और ब्रह्मपुरी स्थित राजकीय विद्यालय में खुद शिक्षा मंत्री पीटीएम का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने अभिभावकों के साथ-साथ छात्रों से संवाद भी किया और स्कूलों की नब्ज भी टटोली.

शिक्षा मंत्री खुद पीटीएम में शामिल हुए (ETV Bharat Jaipur)

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पीटीएम के जरिए अभिभावक सीधे शिक्षकों से अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं और यदि शिक्षकों को भी किसी तरह की शिकायत या सुझाव हो तो उसे संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है. इस दौरान कई छात्रों ने अपनी समस्याएं भी खुलकर साझा की. संवाद के दौरान एक अहम मुद्दा सामने आया कि कई छात्र दूसरे राज्यों से आकर यहां पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में जब शिक्षक स्थानीय भाषा में पढ़ाते हैं तो उन्हें समझने में कठिनाई होती है. इस पर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक स्थानीय भाषा के साथ-साथ हिंदी का भी प्रयोग करें, ताकि सभी छात्रों की शंकाएं दूर हो सकें.

1 अप्रैल से नया सत्र: शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा. इस बार योजना है कि 15 मई तक लगभग 20% सिलेबस पूरा कर लिया जाए, ताकि छात्र ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उसका रिवीजन कर सकें. इससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी और परिणामों में सुधार होगा. साथ ही, सीमेट (SIEMAT) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी पीटीएम आयोजन को प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाए और स्कूल प्रिंसिपलों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाए.

शिक्षा मंत्री ने सुनीं बच्चों की समस्याएं
शिक्षा मंत्री ने सुनीं बच्चों की समस्याएं (ETV Bharat Jaipur)

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स्कूल स्तर पर सकारात्मक परिणाम: वहीं, राजकीय स्कूल के प्रिंसिपल हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि मेगा पीटीएम में अभिभावकों को बुलाकर छात्रों के परिणाम के साथ-साथ उनकी क़्वालिटी और कमजोरियों पर चर्चा की गई. साथ ही छात्रों को स्कूल से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया गया. उन्होंने बताया कि कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, जबकि अन्य कक्षाओं की समान परीक्षा आयोजित की जाती है.

उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में भी बोर्ड जैसी सख्ती रखी गई थी और पेपर का स्तर राज्य स्तरीय रहा. इस वर्ष परीक्षा परिणाम पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा है. वहीं, पीएम श्री स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका भार्गव ने बताया कि अभिभावकों की उपस्थिति में शिक्षकों और छात्रों के बीच खुला संवाद हुआ, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं. इन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह की पीटीएम से छात्रों के सर्वांगीण विकास को मजबूती मिलती है.

मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने भाग लिया
मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने भाग लिया (ETV Bharat Jaipur)

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अभिभावकों को मिला स्पष्ट फीडबैक: अभिभावक समीना ने बताया कि पीटीएम में उनके बच्चों की कमियों को स्पष्ट रूप से बताया गया और ये भी समझाया गया कि उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब वे घर पर भी बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगी। वहीं अभिभावक हिमानी ने बताया कि उनके बच्चे कुछ विषयों में कमजोर हैं, जबकि कुछ में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल जल्दी शुरू होने से गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के पास पढ़ाई की पर्याप्त सामग्री रहेगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी.

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