राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में आयोजित होगा मेगा जाॅब फेयर, 150 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेगी
प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार देश बेरोजगार युवाओं की हर वर्ष संख्या बढ़ाने का रिकाॅर्ड बना रही है.
Published : June 11, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: 19 जून को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को प्रेरणादायक बनाने के लिए दिल्ली कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त मेगा जाॅब फेयर का आयोजन करेंगे. आयोजन को सफल बनाने आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में सभी 14 जिला कांग्रेस अध्यक्षों और 258 ब्लाक अध्यक्षों की सुनिश्चित उपस्थिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.
देवेन्द्र यादव ने कहा कि पूरी दिल्ली में हम अगर 50 हजार युवाओं से सम्पर्क करेंगे तभी 14-15 हजार बेरोजगार युवाओं को मेगा जाॅब फेयर तक ला पाऐंगे. 19 जून के जॉब फेयर में 150 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेगी, जबकि पिछले वर्ष आयोजित मेगा जाॅब फेयर में 100 के लगभग कम्पनियों शामिल होकर 3391 युवाओं को मौके पर नियुक्ति पत्र सौंपकर रोजगार प्रदान किए गए थे.
नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री @RahulGandhi जी के जन्मदिवस के अवसर पर @INCDelhi एवं @iyc के संयुक्त तत्वावधान में एक महा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।— Devender Yadav (@devendrayadvinc) June 11, 2026
इसी संबंध में आज दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षगणों को संबोधित करते हुए सभी साथियों से… pic.twitter.com/J3YhMSHY3L
देवेन्द्र यादव ने बैठक में मौजूद सभी ब्लॉक अध्यक्षों को अपने ब्लाक से कम से कम 50 बेरोजगार युवाओं के नाम की सूची 15 जून शाम तक देनी होगी. उन्होंने कहा कि मेगा जाॅब फेयर के लिए एक बारकोड भी दिया है, जिसको स्कैन करके दिल्ली के युवा अपना पंजीकरण कर सकते है. सभी जिला और ब्लाक अध्यक्षों से कहा कि आप अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सहायक बनकर उनके परिवार को खुशियों के साथ बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराने में भागीदार बने. उन्होंने कहा कि फार्म भरते वक्त युवाओं की शैक्षणिक योग्यता, बेसिक जानकारी, मोबाईल नम्बर और ईमेल आईडी सभी जानकारी स्पष्ट रुप से डाले ताकि मेगा जाॅब फेयर में बुलाने के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.
देवेन्द्र यादव ने सभी जिला और ब्लाक अध्यक्षों से अपील की कि मेगा जाॅब फेयर की जानकारी दिल्ली के प्रत्येक बेरोजगार युवा और अच्छी जाॅब के इच्छुक युवाओं तक पहुचाने के लिए अपने क्षेत्र में होर्डिंग, पोस्टर, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर प्रचार करें और पंजीकरण करने के साथ-साथ मेगा जाॅब फेयर की पूरी जानकारी भी साझा कर रहे है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जाॅब फेयर में 20 हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण किया था.
देवेन्द्र ने कहा कि भाजपा की एकपक्ष नीति के चलते देश भर में बेरोजगारी रिकाॅर्ड स्तर पर पहुॅच गई है. प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने देश बेरोजगार युवाओं की हर वर्ष संख्या बढ़ाने का रिकाॅर्ड बना रही है. हमारे नेता राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं की आवाज लगातार उठा रहे है और उनके लगातार प्रयास को सार्थक करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी मेगा जाॅब फेयर लगा रही है और तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10-4 बजे तक आयोजित होने वाले रोजगार मेले में दिल्ली में 12वीं पास सहित पीएचडी तक किए बेरोजगार युवाओं को आमंत्रित किया गया है. इसमें 150 से अधिक कंपनियां युवाओं के साक्षात्कार करने के लिए मौजूद रहेंगी.
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के अलावा अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानू चिब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, महासचिव संगठन और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष सी.पी. मित्तल, कमलकांत शर्मा और तस्वीर सौलंकी, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा मुख्य रुप से मौजूद थे.
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