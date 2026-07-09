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जयपुर में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, कलेक्टर ने ली बैठक, 31 जुलाई तक ईजी एग्जिट पॉलिसी और सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य

जयपुर: जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर दक्षिण युगांतर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में कोचिंग संस्थानों के लिए निर्धारित नियमों, सुरक्षा मानकों एवं छात्र हितों से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना सभी कोचिंग संस्थानों की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक अपनी प्रमाणित ईज़ी एग्जिट नीति जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि विद्यार्थियों को संस्थान छोड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. फीस संबंधी विवादों के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए भी स्पष्ट लिखित एग्जिट नीति अनिवार्य की गई.

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बैठक में दिए गए निर्देश: बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, भवन (स्ट्रक्चरल) सुरक्षा तथा छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े विषयों पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर निरीक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों का भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा.

कलेक्टर ने सभी संस्थानों को 31 जुलाई तक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की अनुपालना रिपोर्ट जमा करने तथा संबंधित स्टाफ को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए. साथ ही प्रत्येक संस्थान में गेटकीपरों का अनिवार्य प्रशिक्षण 30 जुलाई तक पूरा कर शपथ-पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया, जो संस्थान स्वयं प्रशिक्षण नहीं करा सकते, उनके लिए जिला प्रशासन निःशुल्क व्यवस्था करेगा.