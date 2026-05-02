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जयपुर में स्पीकर कॉन्फ्रेंस : सात राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष करेंगे मंथन, समितियों को प्रभावी बनाने पर फोकस

जयपुर में 5 मई को सात राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक होगी. इसमें कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 3:59 PM IST

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जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 मई को विधानसभा अध्यक्षों का अहम सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सात राज्यों के स्पीकर भाग लेंगे. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं की समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. यह बैठक लोकसभा की ओर से गठित समिति के तहत आयोजित की जा रही है और यह इस समिति की दूसरी बैठक होगी.

7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष करेंगे मंथन: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक का आयोजन जयपुर स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब में किया जाएगा. इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे. हालांकि, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी की भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि 4 मई को वहां चुनाव परिणाम घोषित होने हैं. इस सात सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गिरीश गौतम कर रहे हैं, जो इस बैठक के चेयरपर्सन भी हैं.

5 मई को होगी बैठक
5 मई को होगी बैठक (ETV Bharat Jaipur)

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बैठक में विभिन्न राज्यों की विधानसभा समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी और सुधार के उपायों पर चर्चा होगी. बैठक का मुख्य एजेंडा सदन की समितियों को अधिक प्रभावी बनाना है. इसके तहत सरकार द्वारा समितियों की रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने, समितियों की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीक के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा. इसके अलावा समितियों की जवाबदेही बढ़ाने और उनकी सिफारिशों को लागू करने के तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी.

"नक्षत्र हर्बल वाटिका" का उद्घाटन: कार्यक्रम के तहत 5 मई को राजस्थान विधानसभा परिसर में "नक्षत्र हर्बल वाटिका" का उद्घाटन भी किया जाएगा. इसके बाद आगंतुक विधानसभा अध्यक्षों को विधानसभा संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा. इसके के बाद कांस्टीट्यूशनल क्लब में औपचारिक बैठक आयोजित होगी. इस समिति की रिपोर्ट आगामी ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की जाएगी, ताकि देशभर की विधानसभाओं में समितियों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके.

इस समिति की पहली बैठक भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें भी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी. जयपुर में होने वाली यह दूसरी बैठक कई अहम सुधारों का आधार बन सकती है. बैठक के दौरान आयोजित लंच कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे इस सम्मेलन को और अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व मिल गया है.

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