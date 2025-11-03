ETV Bharat / state

अब जंबोजेट नहीं होगा जिला कांग्रेस की कमेटी, पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या के लिए मापदंड तय!

प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर रेस है. इसके लिए अब जिला कमेटी में पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या के लिए मापदंड तय हुआ है.

A meeting of Congress district president and district observers across state in Ranchi
झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 8:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज सोमवार को राज्य के सभी जिलाध्यक्षों, पर्यवेक्षकों की बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता और प्रदेश सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद की उपस्थिति में हुईं.

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब झारखंड में जिला कांग्रेस कमेटी जंबो जेट नहीं होगा. इसके लिए मापदंड तय कर दिया गया है. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 25 सांगठनिक जिलों में 15 नवंबर तक जिला कमेटी गठित कर लेने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

संगठन सृजन वर्ष 2025 के अंतिम पड़ाव पर झारखंड संगठन

झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 का वर्ष, कांग्रेस के लिए संगठन सृजन का वर्ष रहा है, अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं. संगठन सृजन वर्ष में हम लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन कर लिया है. साथ ही मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन हो चुका है और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन जारी है.

उन्होंने बताया कि हमारा अर्बन लोकल बॉडी के वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है जबकि वार्ड कमेटी का गठन बहुत जगह बाकी है, उसे जल्द पूरा ले लिया जाएगा. केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो इसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई.

ये है जिला कमेटी गठित करने का मापदंड

केशव महतो कमलेश ने आज की बैठक के बाद कहा कि अब जिला कमेटी जंबोजेट नहीं होगा. सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के अलावा उस जिले की कुल प्रखंडों से आधी संख्या जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष की होगी. जितने प्रखंड जिले में होगी उसके बराबर की संख्या में जिला महासचिव होंगे. इसी तरह जिला कार्यालय चलाने के लिए एक कार्यालय सचिव और एक उसके सहयोगी होंगे.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि जितने मंडल होंगे उतने सचिव और 21 वर्किंग कमेटी का सदस्य तथा 15 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. केशव महतो कमलेश ने कहा कि अग्रणी विभाग के अध्यक्ष या चेयरमैन जिला कमिटी के सदस्य होंगे और जिला कमेटी का गठन 15 नवंबर तक कर लेने को कहा गया है.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकाय और नगर निकाय, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति जहां अभी तक नहीं हुई है वहां भी 10 नवंबर नियुक्ति कर लेने का निर्देश दिया गया है. म्युनिसिपल वार्ड के कांग्रेस कमेटी के गठन 20 नवंबर तक पूरा करना है. इसके साथ-साथ प्रत्येक ब्लॉक में हमारे जो ब्लॉक लेवल एजेंट का नोटिफिकेशन 05 दिसंबर तक कर देना है.

10 से लेकर 19 नवंबर तक हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रांची में चलेगा, उसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है. साथ-साथ जिला पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी सभी जिलों में होनी चाहिए इसके लिए भी प्रक्रिया बनाई गई है. जिसमें हर महीने की 02 तारीख को सभी प्रखंडों में प्रखंड कांग्रेस पॉलिटिकल कमिटी की बैठक का भी हर महीने का शेड्यूल फिक्स किया गया है.

मीडिया-सोशल मीडिया विभाग की भी हुई बैठक

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और जिला पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष ने प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन, सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन और जिला स्तरीय सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्षों के साथ बैठक की. जिसमें कहा गया कि भाजपा के झूठतंत्र को बेनकाब करने में बड़ी भूमिका मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर है. कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने में भी दोनों विभाग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है.

इसे भी पढे़ं- झारखंड कांग्रेस जीपीसीसी गठन प्रगति की समीक्षा, नवंबर तक सभी ग्राम पंचायत में कमेटी गठित करने का निर्देश

इसे भी पढे़ं- झारखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में, नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए लगेगी पॉलिटिकल पाठशाला

इसे भी पढे़ं- झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विंग को बनाएगी धारदार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गये कई टिप्स!

TAGGED:

कांग्रेस का संगठन सृजन वर्ष 2025
RANCHI
CONGRESS STATE PRESIDENT KESHAV
DISTRICT PRESIDENT AND OBSERVERS
CONGRESS MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.