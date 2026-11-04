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मिलावट का शक है तो सीधे जाइए जयपुर डेयरी, जिसकी हाईटेक लैब में होगी डेयरी उत्पादों की मुफ्त जांच

जयपुर डेयरी की हाईटेक लैब में जांच ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर जयपुर और आसपास मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. हर साल त्यौहार पर बड़ी मात्रा में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ बाजार में खपाने की तैयारी होती है. खासकर दीपावली पर मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है. बाजार में बिकने वाले दूध, घी, पनीर और मिठाइयों की शुद्धता को लेकर उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल रहते हैं. आम व्यक्ति कैसे पता करे कि वह जो डेयरी उत्पाद खरीद रहा है, वह शुद्ध है या मिलावटी. इस बार दीपावली पर जयपुर डेयरी ने आमजन की इसी चिंता को दूर करने का उपाय किया है. जयपुर डेयरी की हाईटेक लैब में आमजन अपने डेयरी उत्पादों की मिलावट की जांच आसानी से करा सकता है. खास बात है कि इसके लिए जयपुर डेयरी कोई शुल्क नहीं लेगी.