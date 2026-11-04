मिलावट का शक है तो सीधे जाइए जयपुर डेयरी, जिसकी हाईटेक लैब में होगी डेयरी उत्पादों की मुफ्त जांच
दिवाली पर मिलावटी सामान से बचने का तरीका. दूध, घी, पनीर और मिठाई में मिलावट की आशंका होने पर आम व्यक्ति करा सकेगा जांच.
Published : November 4, 2026 at 3:51 PM IST
जयपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर जयपुर और आसपास मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. हर साल त्यौहार पर बड़ी मात्रा में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ बाजार में खपाने की तैयारी होती है. खासकर दीपावली पर मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है. बाजार में बिकने वाले दूध, घी, पनीर और मिठाइयों की शुद्धता को लेकर उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल रहते हैं. आम व्यक्ति कैसे पता करे कि वह जो डेयरी उत्पाद खरीद रहा है, वह शुद्ध है या मिलावटी. इस बार दीपावली पर जयपुर डेयरी ने आमजन की इसी चिंता को दूर करने का उपाय किया है. जयपुर डेयरी की हाईटेक लैब में आमजन अपने डेयरी उत्पादों की मिलावट की जांच आसानी से करा सकता है. खास बात है कि इसके लिए जयपुर डेयरी कोई शुल्क नहीं लेगी.
आम व्यक्ति करा सकेगा जांच: जयपुर डेयरी के क्वालिटी प्रोडेक्ट मैनेजर अमीश गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता जयपुर डेयरी की लैब में दूध, घी, पनीर और मिठाई आदि की जांच करवा सकते हैं. बाजार से खरीदे उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर उपभोक्ता सीधे जांच करा सकेंगे. डेयरी उत्पादों में मिलावट की पहचान के लिए प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है. इससे उत्पाद की गुणवत्ता और मौजूद संभावित मिलावट के बारे में जानकारी मिल सकती है.
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नकली घी पकड़े जाने से बढ़ी चिंता: हाल में बड़े ब्रांड के नाम से नकली घी तैयार करने और बेचने का मामला सामने आया था. हजारों लीटर संदिग्ध घी बरामद किया गया. इसने बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए. ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि डेयरी उत्पाद खरीदते समय उनकी पैकिंग, गुणवत्ता और ब्रांड की प्रमाणिकता पर ध्यान दें.
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QR कोड से पहचानें सरस का घी: गुप्ता ने बताया कि जयपुर डेयरी के सरस ब्रांड के घी की प्रमाणिकता जांचने के लिए उपभोक्ता पैकिंग पर दिए QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. QR कोड स्कैन कर उत्पाद से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं. इससे उपभोक्ताओं को असली और नकली उत्पाद के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी. इस दीपावली मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की खरीदारी करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.
सावधानी बरतने की हिदायत
- सरस घी की प्रमाणिकता QR कोड स्कैन कर जांच सकेंगे उपभोक्ता
- दीपावली पर मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की खरीदारी में बरतें सावधानी
- जयपुर डेयरी की मुफ्त जांच सुविधा से मिलावट के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की पहल
- डेनमार्क की तकनीक से सजी सरस मोबाइल लैब भी तैयार
- मोबाइल लैब 24 मानकों पर कर सकेगी मिलावट की जांच
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मिलावटखोरों पर 'सरस' का डिजिटल प्रहार: जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने दुग्ध गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने को आधुनिक पहल की. डेयरी की ओर से शुरू 'सरस चल (मोबाइल) प्रयोगशाला' अब सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों तक पहुंचकर मौके पर दूध के नमूनों की सटीक जांच कर रही है. पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस मोबाइल प्रयोगशाला की सबसे बड़ी ताकत इसमें स्थापित अत्याधुनिक मशीन है. डेनमार्क से मंगवाई मशीन एफ.टी.आई.आर. (Fourier Transform Infrared) तकनीक पर आधारित है.
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दूध में मिलावट का पता तुरंत: मंत्री कुमावत ने बताया कि इस तकनीक की खासियत है कि यह महज एक टेस्ट में दूध के 24 अलग-अलग मानकों की बारीकी से जांच कर देती है. इसमें फैट, एस.एन.एफ. (SNF), प्रोटीन, लैक्टोज के साथ दूध में होने वाली किसी भी संभावित मिलावट की शत-प्रतिशत सटीक रिपोर्ट सामने आ जाती है.यह चलती-फिरती प्रयोगशाला बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे दुग्ध समितियों पर पहुंचेगी. अब तक जयपुर डेयरी क्षेत्र की लगभग 612 दुग्ध सहकारी समितियों में आकस्मिक निरीक्षण (सरप्राइज चेकिंग) किया जा चुका है.इस कड़े रुख से दूध में मिलावट करने वाले तत्वों पर प्रभावी लगाम लगी है.
उपभोक्ताओं को मिला भरोसा: कुमावत ने कहा कि इस पारदर्शी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों और आम उपभोक्ता को मिल रहा है. मौके पर सटीक जांच से किसानों को उनके दूध की वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर सही और पूरा भुगतान मिल रहा है. मिलावट पर नियंत्रण होने से शहरी उपभोक्ताओं तक पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित दुग्ध उत्पाद पहुंच रहे हैं.
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