हापुड़ में दो फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की छह गाड़ियां बुझाने में लगीं

हापुड़ : जिले के थाना धौलाना के मसूरी गुलावठी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के फेज दो में रविवार देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. रावली पुल के पास संचालित फैक्ट्री में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. आग ने थोड़ी ही देर में पड़ोस की इकाई को भी अपनी चपेट में ले लिया. मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं.

जिला अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि फायर स्टेशन पिलखुवा को 7:20 पर एक फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी. इस सूचना के बाद फायर स्टेशन पिलखुवा और औद्योगिक क्षेत्र से गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग की विकरालता को देखते हुए तीन गाड़ी फायर स्टेशन हापुड़ और तीन गाड़ी जनपद गाजियाबाद से मंगाई गईं.

उन्होंने बताया कि आग को काफी कंट्रोल कर लिया गया है. कोई घायल या जनहानि नहीं है और जल्दी ही आग को बुझा लिया जाएगा. नुकसान कितना हुआ है यह जांच का विषय है और मालिकों द्वारा ही बताया जाएगा. फैक्ट्री पर अग्निशमन की एनओसी थी या नहीं यह भी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।