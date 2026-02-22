ETV Bharat / state

हापुड़ में दो फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की छह गाड़ियां बुझाने में लगीं

जिला अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि तीन गाड़ी फायर स्टेशन हापुड़ और तीन गाड़ी जनपद गाजियाबाद से मांगी गईं.

February 22, 2026

हापुड़ : जिले के थाना धौलाना के मसूरी गुलावठी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के फेज दो में रविवार देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. रावली पुल के पास संचालित फैक्ट्री में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. आग ने थोड़ी ही देर में पड़ोस की इकाई को भी अपनी चपेट में ले लिया. मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं.

जिला अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि फायर स्टेशन पिलखुवा को 7:20 पर एक फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी. इस सूचना के बाद फायर स्टेशन पिलखुवा और औद्योगिक क्षेत्र से गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग की विकरालता को देखते हुए तीन गाड़ी फायर स्टेशन हापुड़ और तीन गाड़ी जनपद गाजियाबाद से मंगाई गईं.

उन्होंने बताया कि आग को काफी कंट्रोल कर लिया गया है. कोई घायल या जनहानि नहीं है और जल्दी ही आग को बुझा लिया जाएगा. नुकसान कितना हुआ है यह जांच का विषय है और मालिकों द्वारा ही बताया जाएगा. फैक्ट्री पर अग्निशमन की एनओसी थी या नहीं यह भी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।

अग्निशमन अधिकारी सचिन बालियान ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल प्राथमिकता आग को पूरी तरह नियंत्रित करने की है.

फैक्ट्री में अचानक लगी आग : जानकारी के मुताबिक, रविवार की देर शाम करीब सात बजे गत्ते के बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी. लपटें इतनी तेज थीं कि बगल में स्थित एक और फैक्ट्री को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया. पीआरवी को सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

