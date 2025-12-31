बीडी पांडे अस्पताल के गोदाम में लगी भीषण आग, सामान और दोपहिया वाहन जलकर खाक

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 31, 2025 at 7:09 AM IST

3 Min Read
नैनीताल: शहर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब बड़े सरकारी अस्पताल के गोदाम में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक गोदाम में सामान और वाहनों का बड़ा नुकसान हो चुका था.

बीडी पांडे अस्पताल परिसर के आउट हाउस गोदाम में लगी आग: शहर के बीडी पांडे अस्पताल परिसर के आउट हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई. आग लगने से आउट हाउस में पुराना गोदाम जलकर खाक हो गया. आग की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन दो पहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए. स्थानीय लोगों के द्वारा आउट हाउस क्षेत्र में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई.

आग लगने से आउट हाउस में पुराना गोदाम हुआ खाक: सूचना मिलने के बाद जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक 3 स्कूटी 3 मोटर साइकिल समेत आउट हाउस का गोदाम जलकर खाक हो गया था. गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू: स्थानीय लोगों ने बताया कि आग सुबह करीब 4 बजे लगी. इसकी सूचना समय रहते दमकल विभाग को दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में लगी आग को नियंत्रित किया. अगर समय रहते आग को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो आज नैनीताल में बड़ा हादसा हो सकता था. क्योंकि जिस स्थान पर आग लगी, ठीक उसके सामने जिला अस्पताल है. साथ ही घटना वाले स्थान के बगल में घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है. अगर आग फैलती तो अस्पताल और आबादी वाले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती थी.

तीन महीने में आग लगने की तीसरी घटना: नैनीताल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. 3 महीने में आग लगने की ये तीसरी घटना सामने आई है. सबसे पहले शहर के ओल्ड लंदन हाउस क्षेत्र में आग लगी थी. उस आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया था. साथ ही एक बुजुर्ग महिला की आग में जलकर मौत हो गई थी. आग लगने की दूसरी घटना सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी. उस आग में भी स्कूल जलकर खाक हुआ था. प्रधानाचार्य और उनके दो बच्चों की जान बाल-बाल बची थी. इसके बाद अब अस्पताल के आउट हाउस में आग लगने की बड़ी घटना देखने को मिली है.
