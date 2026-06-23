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दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की 24 गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. देर रात दिल्ली के माता सुंदरी रोड इलाके में बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया. दिल्ली में तकिया काले खां इलाके में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की कुछ झुग्गियों में भीषण आग लग गई. झुग्गियों में आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. इस दौरान आग की ऊंची-ऊंची लपटें देख पूरे इलाके के लोग सहम उठे.

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. राहत की बात ये है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है. फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उन्हें 11 बजकर 22 मिनट पर आग की जानकारी मिली थी. आग की गंभीरता देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बढ़ाई गईं और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.