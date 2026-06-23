दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की 24 गाड़ियों ने पाया काबू
दिल्ली के तकिया काले खां इलाके में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में भीषण आग लग गई.
Published : June 23, 2026 at 8:06 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. देर रात दिल्ली के माता सुंदरी रोड इलाके में बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया. दिल्ली में तकिया काले खां इलाके में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की कुछ झुग्गियों में भीषण आग लग गई. झुग्गियों में आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. इस दौरान आग की ऊंची-ऊंची लपटें देख पूरे इलाके के लोग सहम उठे.
घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. राहत की बात ये है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है. फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उन्हें 11 बजकर 22 मिनट पर आग की जानकारी मिली थी. आग की गंभीरता देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बढ़ाई गईं और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.
#WATCH दिल्ली: मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे बाल्मीकि बस्ती, तकिया काले खां इलाके की कुछ झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 24 फायर गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/6GFDsxUUFJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026
#WATCH दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस के DO मुकेश वर्मा ने कहा, " रात करीब 11.22 pm बजे, हमारे फायर कंट्रोल रूम को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे कुछ झुग्गियों में आग लगने की जानकारी मिली। 7-8 गाड़ियां तुरंत भेजी गईं लेकिन, जैसे-जैसे आग बढ़ती गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई और… pic.twitter.com/zrhuHhNs91— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2026
वहीं, शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. फिलहाल स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग कैसे लगी.
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