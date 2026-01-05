ETV Bharat / state

ललतारा पुल के पास लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुईं खाक

हरिद्वार: शहर में ललतारा पुल के पास देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई. आग की चपेट में आकर सात दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. घटना में दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. इससे पीड़ित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

ललतारा पुल के पास दुकानों में लगी आग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अचानक एक दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकानों एक लाइन से धधक उठीं. आग लगने की सूचना पर दुकानों के मालिक भी मौके पर पहुंच गए. अपने सामने दुकानों को जलता देख, कई दुकानदारों ने तो रोना बिलखना शुरू कर दिया. क्योंकि ये सभी अस्थाई दुकानें थी और लोग खाने पीने का छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे. सारा सामान जलने के बाद दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है. पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है.