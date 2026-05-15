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शाहदरा की रेलवे पार्किंग में लगी भीषण आग, 10 गाड़ियां जलकर खाक

पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तेजी से लगी आग: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में एक वाहन से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आग तेजी से अन्य गाड़ियों तक फैल गई. पार्किंग में खड़ी गाड़ियां एक-दूसरे के बेहद करीब थीं, जिसके चलते आग ने कुछ ही मिनटों में कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके की बिहारी कॉलोनी स्थित दिल्ली रेलवे की पार्किंग में शुक्रवार शाम अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने करीब 10 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के बाद पार्किंग क्षेत्र में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिसे दूर से भी देखा जा सकता था. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

शाम 5 बजकर 56 मिनट पर आग लगने की मिली सूचना : मौके पर पहुंचे गीता स्टेशन के फायर अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि शाम 5 बजकर 56 मिनट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन से चार गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. अधिकारियों के अनुसार, समय रहते कार्रवाई किए जाने के कारण आग को आसपास के इलाके में फैलने से रोक लिया गया.

कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक : हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि कुछ अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली करा दिया था ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो.

आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस: फिलहाल दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. अधिकारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से आग लगी हो सकती है. पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आग लगने की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके.

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