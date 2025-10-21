भिवाड़ी में कंपनी के अंदर रखे प्लास्टिक के स्क्रैप में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

भिवाड़ी में कंपनी के अंदर रखे प्लास्टिक के स्क्रैप में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
खुशखेड़ा इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई.
Published : October 21, 2025 at 12:02 PM IST
खैरथल : जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा क्षेत्र में देर रात एक बड़ी आग की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. श्रीबालाजी एंटरप्राइजेज कंपनी में प्लास्टिक के स्क्रेप में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कंपनी में लाखों रुपये का नुकसान हुआ. आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर रवाना किया.
दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग साढ़े तीन बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि खुशखेड़ा स्थित कंपनी में आग लगी है. सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि आग प्लास्टिक स्क्रेप में लगी थी. आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और मौके पर दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत की. आग से अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की जानकारी नहीं है, लेकिन आग ने लाखों रुपये का माल जलकर राख कर दिया है. आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस तथा दमकल विभाग इसकी जांच कर रहे हैं.
दीपावली के कारण मजदूर थे छुट्टी पर : दमकल इंचार्ज ने बताया कि दीपावली के त्योहार के कारण कंपनी के कर्मचारी छुट्टी पर थे. अगर आगजनी के दौरान मजदूर काम कर रहे होते, तो यह हादसा और भी भयानक हो सकता था. भिवाडी में दीपावली की रात दो अन्य जगहों पर कचरे के ढेर में आग लग गई थी, जिन्हें दमकलों की सहायता से बुझा लिया गया. इसके अलावा, बहरोड के खेड़की गांव में देर रात गांव के बाहर स्थित कड़बी में भी आग लग गई, जिससे किसान की सैकड़ों मण कड़बी जलकर राख हो गई.