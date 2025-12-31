ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में लगी भीषण आग, धुएं में दम घुटने से एक महिला की मौत; जानें जगतपुरी का हाल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. मकान नंबर E-50 की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे मकान में धुआं भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. घटना तड़के करीब सवा चार बजे की है. पड़ोसी ने सबसे पहले पार्किंग से धुआं उठता देखा और तुरंत शोर मचाया. इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ राहत कार्य शुरू किया.

दमकल कर्मियों ने बताया कि आग के कारण मकान की ऊपरी मंजिलों पर धुआं भर गया था. तीसरी मंजिल पर अफरोज इकबाल अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ फंसे हुए थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए दमकल टीम ने दीवार तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, दूसरी मंजिल पर रहने वाले अकील अहमद की 70 वर्षीय मां धुएं की चपेट में आ गईं. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी दम घुटने से मौत हो गई.

शाहीन बाग इलाके में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. फिलहाल पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है.