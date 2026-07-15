निंबाहेड़ा: ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल खाक
गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू.
Published : July 15, 2026 at 12:56 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा रीको इंडस्ट्री एरिया में मंगलवार देर रात एक गोदाम में भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया. आग में प्लास्टिक स्क्रैप, गत्ता मशीनरी और कच्चा माल जलकर नष्ट हो गया. निंबाहेड़ा नगर परिषद के अलावा दो सीमेंट उद्योग एवं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की दमकल मंगवा कर आग पर काबू पाया गया.
निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस थाने के एएसआई अर्जुन कुमार ने बताया कि देर रात आग की सूचना मिली. गोदाम के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग भड़की. कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. गोदाम में रखा प्लास्टिक स्क्रैप, कार्टन निर्माण की मशीनरी और कच्चा माल आदि चपेट में आ गए. आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है.
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दूर तक दिखे धुएं के गुब्बार: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि दूर-दूर तक धुंए के घने गुबार दिखे. आग की सूचना पर नगर परिषद निंबाहेड़ा की दमकल मौके पर पहुंची. आग की भयावहता देख जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट की दमकल को भी बुलाया गया. स्थिति गंभीर होने पर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद से भी अतिरिक्त दमकल मंगवाई गई. कई टैंकर रात भर दमकलों को पानी सप्लाई करते रहे. दमकल कर्मियों ने पूरी रात मशक्कत के बाद सुबह होते आग पर काबू पाया. सुबह करीब 8:15 बजे तक टीमें प्लास्टिक स्क्रैप में सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाने में जुटी रहीं.
28 लाख के नुकसान का अनुमान: इधर गोदाम मालिक शैलेश अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से नुकसान हुआ है. वास्तविक आकलन अभी जारी है. इधर, आग की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची. एएसआई अर्जुन कुमार जाप्ते के साथ रात भर मौके पर रहे. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.
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