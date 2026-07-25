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कोटा में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फुटवियर शोरूम, बैंक व शॉप के साथ कई ऑफिस आए चपेट में

तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के व्यस्त गुमानपुरा इलाके में घोड़े वाले बाबा चौराहे के पास शनिवार शाम एक तीन मंजिला फुटवियर शोरूम में भीषण आग लग गई, जो आसपास की तीन अन्य दुकानों तक फैल गई. घोड़े वाले बाबा सर्किल व एरोड्रम अंडरपास के नजदीक शनिवार को एक तीन मंजिला बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग में आग शाम 5:00 के आसपास लगी. यह बिल्डिंग घोड़े वाले बाबा चौराहे से एरोड्रम की तरफ जाने वाली सड़क पर स्थित है. आग की सूचना पर नगर निगम के दमकलें मौके पर पहुंच रही है. बिल्डिंग में आग की लपटे दूर से ही नजर आ रही हैं. इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर तीन अलग-अलग फुटवियर शॉप और शोरूम हैं, जबकि पहली मंजिल पर कुछ ऑफिस बने हुए हैं. वहीं, दूसरी मंजिल पर रेजिडेंस के रूप में कुछ लोग उपयोग ले रहे हैं. यह यह ग्राउंड प्लस दो मंजिला बिल्डिंग है. इस आग ने पास की बिल्डिंग को भी चपेट में ले लिया. जिसमें बैंक और दूसरा फुटवियर शोरूम है. बिल्डिंग में लगी भीषण आग (ETV Bharat Kota)