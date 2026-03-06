ETV Bharat / state

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर जांच कर रही है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

आग की लपटों में घिरा रेस्टोरेंट
आग की लपटों में घिरा रेस्टोरेंट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 5:50 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई. करावल नगर रोड स्थित इस रेस्टोरेंट में जैसे ही आग की खबर लगी इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

दमकल अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब एक बजे चंद बाग पुलिया के पास स्थित पांच मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना फायर कंट्रोल रूम को मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग इमारत में स्थित फूड महल रेस्टोरेंट में लगी थी. देखते ही देखते आग ने तेजी से फैलकर पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट के मालिक परिवार के साथ रहते हैं. गनीमत रही कि वह समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण (ETV BHARAT)

आग की लपटों में घिरी इमारत, आसपास दहशत
दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि आग लगने से रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर खाक हो गया और लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

फिलहाल दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. वहीं पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है.

खजूरी खास इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी आग
खजूरी खास इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी आग (ETV BHARAT)

गुरूवार को डीटीसी बस में लगी थी आग
राजधानी का तापमान बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं. गुरुवार को महरौली बदरपुर रोड पर एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई. लोगों ने बताया कि बस से अचानक धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में बस आग की लपटों में घिर गई. जिसके बाद अफरा तफरी के हालात बन गए.

रंगपुरी में गोदाम में लगी भीषण आग
दिल्ली के रंगपुरी इलाके में गुरूवार को एक मालवाहक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

