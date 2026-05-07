Fire Incident : कबाड़खाने में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान
भीषण आग के बाद आसमान में करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं...
Published : May 7, 2026 at 9:52 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं नगर पालिका क्षेत्र में गुरुवार रात एक कबाड़खाने में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल के पीछे गली नंबर 6 स्थित जाकिर कबाड़ी के गोदाम में रात करीब 8:30 बजे अचानक आग भड़क उठी.
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. आग की भयावहता को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तथा बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान, कबाड़ और स्क्रैप सामग्री रखी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई.
आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया.
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कबाड़ मालिक सलीम ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है. आग में गोदाम में रखा अधिकांश प्लास्टिक सामान और स्क्रैप जलकर राख हो गया. हालांकि, समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास के मकानों और दुकानों को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया.
फिलहाल, आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया बिजली के शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. वहीं, स्थानीय लोगों ने नगर क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम और अग्निशमन सुविधाओं को और मजबूत करने की मांग की है.