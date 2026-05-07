ETV Bharat / state

Fire Incident : कबाड़खाने में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान

भीषण आग के बाद आसमान में करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं...

Massive Fire in Junkyard
कबाड़खाने में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स : मनीष शर्मा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं नगर पालिका क्षेत्र में गुरुवार रात एक कबाड़खाने में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल के पीछे गली नंबर 6 स्थित जाकिर कबाड़ी के गोदाम में रात करीब 8:30 बजे अचानक आग भड़क उठी.

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में करीब 20 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. आग की भयावहता को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तथा बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान, कबाड़ और स्क्रैप सामग्री रखी हुई थी, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई.

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया.

पढ़ें : नीमराणा में जापानी जोन स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, तेज धमाके से दहला औद्योगिक क्षेत्र

कबाड़ मालिक सलीम ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है. आग में गोदाम में रखा अधिकांश प्लास्टिक सामान और स्क्रैप जलकर राख हो गया. हालांकि, समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास के मकानों और दुकानों को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया.

फिलहाल, आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया बिजली के शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया. वहीं, स्थानीय लोगों ने नगर क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम और अग्निशमन सुविधाओं को और मजबूत करने की मांग की है.

TAGGED:

MASSIVE FIRE IN JUNKYARD
MAJOR LOSS IN FIRE INCIDENT
कबाड़खाने में लगी भीषण आग
KUCHAMAN MASSIVE FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.