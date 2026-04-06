फिरोजाबाद में मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा, सात लोग झुलसे
मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल पहुंचाया है. जांच पड़ताल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:59 PM IST
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद नगर में सोमवार दोपहर एक मकान में आग लग गई. लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया. हादसे में सात लोग झुलस गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.
हादसा एटा तिराहा स्थित पेट्रोल पंप वाली गली में हुआ. गली में मोहम्मद रसीद और फरीद का मकान है. दोनों बिरियानी की ठेल लगाकर जीविका चलाते है. दोनों के परिजन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए है. दोपहर लगभग दो बजे घर में आग लग गयी. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी.
प्रत्यक्षदर्शी शाहरुख बताया, स्थानीय लोग खुद आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज के साथ सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आकर सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल पहुंचाया है.
घायलों में से तीन को हयर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि चार का शिकोहाबाद में ही इलाज चल रहा है. दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घरेलू सामान पूरी तरह से जल गया.
इस घटना से काफी देर तक मौके पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल रहा. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि शिकोहाबाद के एक मकान में आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर गयी थी और आग पर काबू पाया गया. सिलेंडर फटा है. कमरे में लगीं सीमेंट की जालियां फटने से कुछ लोग झुलसे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आग लगने की वजह संभवतः शॉर्ट सर्किट रही होगी.
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