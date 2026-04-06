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फिरोजाबाद में मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फटा, सात लोग झुलसे

फिरोजाबाद : शिकोहाबाद नगर में सोमवार दोपहर एक मकान में आग लग गई. लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया. हादसे में सात लोग झुलस गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

हादसा एटा तिराहा स्थित पेट्रोल पंप वाली गली में हुआ. गली में मोहम्मद रसीद और फरीद का मकान है. दोनों बिरियानी की ठेल लगाकर जीविका चलाते है. दोनों के परिजन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए है. दोपहर लगभग दो बजे घर में आग लग गयी. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी.

प्रत्यक्षदर्शी शाहरुख बताया, स्थानीय लोग खुद आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज के साथ सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आकर सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल पहुंचाया है.