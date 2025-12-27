चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा, कोई हताहत नहीं

ETV Bharat / state

December 27, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में शुक्रवार देर रात एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई. जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल आग के बाद कूलिंग का काम जारी है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दमकल विभाग के मुताबिक आग चांदनी चौक स्थित इंडियन वेलवेट एजेंसी नामक कपड़े की दुकान में लगी. दुकान तीन मंजिला इमारत में स्थित है, जहां दूसरी और तीसरी मंजिल पर कपड़ों का बड़ा स्टॉक रखा गया था.

दुकान के मालिक अरुण ने बताया कि शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे दुकान के सामने से एक बारात गुजर रही थी. इसी दौरान बारात में की गई आतिशबाजी से चिंगारी दुकान तक पहुंच गई, जिससे आग लग गई. दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़ा मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया.

आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और ऊंची इमारत होने के कारण आग बुझाने में विशेष सावधानी बरती गई. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर लिया गया.दमकल विभाग के अनुसार आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह की दोबारा चिंगारी या आग भड़कने की आशंका को देखते हुए कूलिंग का काम जारी रखा गया है. आग लगने से दुकान में रखा कपड़ा और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है.आग की वजह से कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बना रहा और यातायात भी प्रभावित हुआ. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं कि आग से सुरक्षा के मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

