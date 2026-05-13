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कोटपूतली में गत्ता गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, तेज हवा ने बढ़ाई मुश्किल

तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली, जिससे लाखों रुपये का सामान जलने की आशंका है.

गत्ता गोदाम में लगी भीषण आग
गत्ता गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 8:54 PM IST

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कोटपूतली: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर स्थित कोटपूतली के मोलाहेड़ा गांव के पास बुधवार शाम 7 बजे एक गत्ता गोदाम में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम धू-धू कर जल उठा और आसमान में काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा. गोदाम में बड़ी मात्रा में गत्ता और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी. आग लगने के कुछ देर बाद अचानक तेज आंधी चलने लगी, जिससे आग पूरे गोदाम में तेजी से फैल गई. लपटें कई फीट ऊंची उठने लगीं और आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया.

मौके पर पहंची दमकल की गाड़ियां: सूचना मिलते ही नीमराणा, कोटपूतली, बहरोड़, पावटा, बानसूर, शाहपुरा समेत आसपास के कई इलाकों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग बार-बार भड़क रही है. नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने पुष्टि की कि शाम 7 बजे सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर भेजे गए हैं. मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हाईवे पर यातायात को नियंत्रित किया जा रहा है.

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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना: आसपास के लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है ताकि कोई जनहानि न हो. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी को आग लगने का कारण माना जा रहा है, हालांकि असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपये का गत्ता और अन्य सामान जलकर राख हो गया है. देर शाम तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जुटे रहे. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है.

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