नाहरगढ़ लायन सफारी में पर्यटकों से भरी बस जलकर खाक, सभी सवार सुरक्षित, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान

लॉयन सफारी गाड़ी में अचानक लगी आग ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां पर्यटकों से भरी सफारी बस अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. आग लगने के वक्त बस के आसपास एक शेर मौजूद था, जिससे हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे. हालांकि वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन की बदौलत सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही इमरजेंसी स्कीम सक्रिय की गई थी. त्वरित कार्रवाई और टीम वर्क की वजह से न किसी पर्यटक को चोट आई और न किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचा. समय पर उठाए गए कदमों से बड़ा हादसा टल गया.