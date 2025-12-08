नाहरगढ़ लायन सफारी में पर्यटकों से भरी बस जलकर खाक, सभी सवार सुरक्षित, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान
नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को बड़ा हादसा टल गया.
Published : December 8, 2025 at 7:04 AM IST
जयपुर : नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों से भरी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां पर्यटकों से भरी सफारी बस अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. आग लगने के वक्त बस के आसपास एक शेर मौजूद था, जिससे हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे. हालांकि वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन की बदौलत सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
वहीं एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही इमरजेंसी स्कीम सक्रिय की गई थी. त्वरित कार्रवाई और टीम वर्क की वजह से न किसी पर्यटक को चोट आई और न किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचा. समय पर उठाए गए कदमों से बड़ा हादसा टल गया.
नाहरगढ़ लायन सफारी में रविवार को पर्यटकों से भरी RJ-14 PG-5638 नंबर की बस सफारी ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी कि अचानक इंजन से धुआं उठने लगा. उस समय बस के आसपास एक शेर भी मौजूद था, जिससे स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई और यात्रियों को तुरंत बाहर निकालना जोखिम भरा था. गाइड ने धुआं देखते ही वायरलेस से कंट्रोल रूम को आपात संदेश भेजा, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई. टीम ने शेर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए दूसरी बस को पास बुलाया और तय प्रोटोकॉल के अनुसार यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित बस में शिफ्ट कर बाहर निकाल लिया.
इस बीच कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेजी से फैलती गईं और थोड़ी ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई. शुरुआती जांच में शॉर्ट-सर्किट को आग का संभावित कारण बताया गया है, जिसे लेकर तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं.